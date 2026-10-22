பேனல் செய்தி, படம் அரசு கல்லுாரி மாணவர்களுக்கு வரையாடு குறித்து விழிப்புணர்வு
பேனல் செய்தி, படம் அரசு கல்லுாரி மாணவர்களுக்கு வரையாடு குறித்து விழிப்புணர்வு
UPDATED : அக் 19, 2026 02:05 PM
ADDED : அக் 19, 2026 02:02 PM
வால்பாறை: வால்பாறை அரசு கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லுாரியில், நீலகிரி வரையாடுகள் தினத்தையொட்டி விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சி நடந்தது. கல்லுாரி முதல்வர் ஷீலாபானு துவக்கி வைத்தார். நாட்டு நலப்பணி திட்ட அலுவலர் பெரியசாமி வரவேற்றார். நாட்டுநலப்பணி திட்ட அலுவலர் ரூபா நன்றி கூறினார்.
நிகழ்ச்சியில், உலகளாவிய இயற்கை நிதியம் – இந்தியா பவுண்டேசன் மாநில ஒருங்கிணைப்பாளர் சரவணன் பேசியதாவது:
மேற்கு தொடர்ச்சி மலையில் வடக்கே நீலகிரியிலிருந்து, தெற்கே கன்னியாகுமரி வரை, வரையாடுகள் வாழ்விடமாக கொண்டுள்ளன. தற்போதை கணக்கின்படி காட்டில் வாழும் வரையாடுகளின் மொத்த எண்ணிக்கை, 3500 வரை இருக்கும்.
வரையாடுகள் பாறைகள் நிறைந்த சரிவான மலைப்பகுதியை வாழ்விடமாக கொண்டுள்ளன. கடல்மட்டத்தில் இருந்து, 400 – 2,650 மீட்டர் வரை உள்ள உயரமான புல்வெளிகள் கொண்ட செங்குத்து மலைப்பகுதியில் அதிக அளவில் வரையாடுகளை காணலாம்.
இவை, ஜூன் முதல் ஆகஸ்ட் மாதம் வரை இனப்பெருக்கத்தில் ஈடுபடுகின்றன. வரையாடுகள் அதிகபட்சமாக ஆறு ஆண்டுகள் மட்டுமே உயிர் வாழக்கூடியது.
வரையாடுகளை, சிறுத்தை, செந்நாய் மற்றும் புலி போன்றவை உணவுக்காக வேட்டையாடுகிறது. வனத்தையும், வனவிலங்குளையும் பாதுகாப்பதில் மாணவர்களின் பங்கு அதிகம் உள்ளது. வனவிலங்குகளை பாதுகாப்பதன் அவசியம் குறித்து பொதுமக்களிடையே மாணவர்கள் விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்த வேண்டும்.
இவ்வாறு, பேசினார்.