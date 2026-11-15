தண்ணீர் பந்தல் ரோடு 6 மாதத்தில் பளபளக்குமாம்! போடாத ரோடுக்கு வர்ணம் பூசுகிறது அதிகார வர்க்கம்
தண்ணீர் பந்தல் ரோடு 6 மாதத்தில் பளபளக்குமாம்! போடாத ரோடுக்கு வர்ணம் பூசுகிறது அதிகார வர்க்கம்
UPDATED : நவ 14, 2026 11:20 PM
ADDED : நவ 14, 2026 07:16 PM
கோவை: கோவை மக்கள் பாவப்பட்டவர்கள் என்றே சொல்ல வேண்டும் போலிருக்கிறது. அந்தளவுக்கு ரோடுகள் மோசமாக உள்ளன. 2021க்கு முன் அ.தி.மு.க. ஆட்சியில் குறுக்கு வீதிகளில் ரோடு போட நிதி ஒதுக்கினர். சட்டசபை தேர்தல் அறிவிப்புக்கு முன் ரோடு போட வேண்டுமென நினைத்து அவசர கதியில் இரவோடு இரவாக பல இடங்களில் ரோடு போட்டனர்.
தி.மு.க. ஆட்சிக்கு வந்தது. உள்ளாட்சி தேர்தலிலும் மாநகராட்சியை தி.மு.க. கைப்பற்றியது. கடைசி நேரத்தில் கோரப்பட்ட டெண்டர்களும், ரோடு வேலைகளும் ரத்து செய்யப்பட்டன.
கிட்டத்தட்ட 500 வேலைகள் ரத்து செய்யப்பட்டதால், ரோடு குண்டும் குழியுமானது; தி.மு.க. மீது மக்களுக்கு அதிருப்தி ஏற்பட்டது. இதையறிந்த அப்போதைய முதல்வர் ஸ்டாலின், சிறப்பு நிதியாக ரூ.200 கோடியும், மாநகராட்சி பொது நிதியும் ஒதுக்கப்பட்டது. ரோடு போட ரூ.500 கோடி வரை செலவிடப்பட்டது. ஆனாலும் போட்ட ரோடு ஒன்று கூட சரியில்லை .
பாதாள சாக்கடைக்கும், குடிநீருக்கும் குழாய் பதிக்க பிரதான ரோடுகளை தோண்டினர். ஆனால் சீரமைக்காததால் குழி பெரிதாகிக் கொண்டே செல்கிறது. தற்காலிக ஏற்பாடாக 'வெட்மிக்ஸ்' கொட்டுகின்றனர்.
மாநகராட்சி பகுதியில் ரோடு போட ஒதுக்கிய நிதி, செலவிட்ட நிதியை கணக்கிட்டு பார்த்தால் தலை சுற்றல் வந்து விடும். அந்த அளவுக்கு கோடிகளில் பணத்தை வாரி இறைத்துள்ளனர். ஆனால்,எந்த ரோடும் போக்குவரத்துக்கு லாயக்கில்லை.
விளாங்குறிச்சி ரோட்டில் 'எஸ் பெண்டு' வளைவிலிருந்து டைட்டல் பார்க் வரையிலான தண்ணீர் பந்தல் ரோட்டை சொல்லலாம்.
பாதாள சாக்கடைக்கும், குடிநீருக்கும் குழாய் பதிக்க தோண்டிய ரோடு சீரமைக்கவில்லை. இவ்வழியாக அவிநாசி ரோட்டுக்கும், டைட்டல் பார்க்கில் உள்ள கம்பெனிகளுக்கு வேலைக்கு செல்வோர் ஏராளம். தண்ணீர் பந்தல் குறுக்கு வீதிகளில் ஏராளமான வீடுகள் உள்ளன. ரோடு பிரச்னைக்காக அப்பகுதி மக்கள் மனு கொடுத்தனர்.
தற்காலிக தீர்வாக சில குழிகளில் வெட்மிக்ஸ் கொட்டியிருக்கின்றனர். மாநகராட்சி அதிகாரிகளிடம் கேட்டால், 'ரோடு சீரமைக்க அரசு நிதி ஒதுக்கியுள்ளது. அதில், 90 லட்சத்தில் தண்ணீர் பந்தல் ரோடு போடப் போகிறோம். இம்மாத இறுதியில் டெண்டர் கோரப்படும். முதலில் 'பேட்ச் ஒர்க்' செய்து விட்டு, அதன்பின் தார்தளம் போட இருக்கிறோம். ஒரு ஆறு மாதத்தில் தண்ணீர்பந்தல் ரோடே பளபளக்கும், பாருங்கள்' என்றனர்.