பழங்குடியினரை வாழவைக்கும் பரளிக்காடு சூழல் சுற்றுலா மையம்
பழங்குடியினரை வாழவைக்கும் பரளிக்காடு சூழல் சுற்றுலா மையம்
UPDATED : நவ 09, 2026 02:38 PM
ADDED : நவ 09, 2026 02:36 PM
காரமடை: காரமடை வனத்துறை கட்டுப்பாட்டில் உள்ள பரளிக்காடு சூழல் சுற்றுலா, முழுக்க முழுக்க உள்ளூர் பழங்குடியின மக்களை கொண்டே இயக்கப்படுகிறது. கோவையிலிருந்து 70 கி.மீ தொலைவிலும், காரமடையிலிருந்து 30 கி.மீ தொலைவிலும் உள்ள இந்த இயற்கை எழில் கொஞ்சும் பகுதிக்கு சனி, ஞாயிறு மற்றும் அரசு விடுமுறை நாட்களில் மட்டுமே சுற்றுலா பயணிகள் அனுமதிக்கப்படுகின்றனர்.
இங்கு வரும் சுற்றுலா பயணிகளுக்கு பில்லூர் அணையின் பாசன பகுதியில் பரிசல் பயணம், அத்திக்கடவு ஆற்றில் குளிக்கும் வசதி, பழங்குடியின மக்களின் பாரம்பரிய நடனம் மற்றும் அவர்கள் தயாரிக்கும் 10- க்கும் மேற்பட்ட பாரம்பரிய உணவு வகைகள் வனத்துறை சார்பில் வழங்கப்படுகிறது.
பரளிக்காடு, பூச்சமரத்தூர், பில்லூர், நீராடி உள்ளிட்ட கிராமங்களை சேர்ந்த சுமார் 80 முதல் 100 பழங்குடியின மக்கள் இதன் மூலம் நேரடியாக வேலைவாய்ப்பு பெற்றுள்ளனர்.
இதுகுறித்து காரமடை வனச்சரகர் ஜோசப் ஸ்டாலின் நமது நிருபரிடம் கூறியதாவது: இந்த சூழல் சுற்றுலா மூலம் பழங்குடியின மக்கள் மற்றும் வெளி உலகிற்கு இடையே ஒரு நல்ல வாழ்வியல் பரிமாற்றம் ஏற்படுகிறது. இவர்களின் வாழ்வாதாரத்தை மேலும் உயர்த்த பல புதிய திட்டங்களை வனத்துறை செயல்படுத்த உள்ளது என்றார்.