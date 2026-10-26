சமூக ஊடகத்தால் வழி தவறி விடுவார்கள் என்று பயம் பிள்ளைகளை கல்லூரியில் சேர்க்க பெற்றோர் தயக்கம்
சமூக ஊடகத்தால் வழி தவறி விடுவார்கள் என்று பயம் பிள்ளைகளை கல்லூரியில் சேர்க்க பெற்றோர் தயக்கம்
UPDATED : அக் 08, 2026 04:39 PM
ADDED : அக் 08, 2026 04:36 PM
கோவை: அரசுப் பள்ளிகளில் 10, பிளஸ் 2 முடிக்கும் மாணவர்கள் உயர்கல்வியை தொடர்கிறார்களா என்பது தொடர்ந்து கண்காணிக்கப்பட்டு வருகிறது. இதற்காக நோடல் அதிகாரிகளும் நியமிக்கப்பட்டுள்ளனர்.
பிச்சை எடுக்கும் குழந்தைகள், குடும்ப வன்முறையால் பாதிக்கப்பட்டோர் மற்றும் குழந்தை தொழிலாளர்கள் தொடர்பான புகார்களே குழந்தைகள் உதவி மையத்திற்கு வழக்கமாக வரும். சமீபகாலமாக பெற்றோர் எங்களை உயர்கல்வி படிக்க அனுமதிக்கவில்லை என்று கூறி மாணவர்களிடமிருந்து அழைப்புகள் வருகின்றன.
அந்த புகார்களை விசாரித்து, பெற்றோரிடம் பேசி 2 மாணவர்கள் கல்லூரியில் சேர்க்கப்பட்டுள்ளனர். குழந்தைகள் பாதுகாப்பு குழுவிற்கு நேரடியாக வந்த புகார்களின் அடிப்படையிலும் சில மாணவர்கள் கல்லூரியில் சேர்க்கப்பட்டனர்.
கல்வியை தொடராத 38 பேர் பட்டியல் குழந்தைகள் பாதுகாப்பு துறைக்கு மாவட்ட கல்வி அலுவலகம் அனுப்பியது. அதில் 3 மாணவர்கள் கல்லூரியில் சேர விருப்பம் தெரிவித்துள்ளனர்; 24 மாணவர்கள் துணை தேர்வு எழுத சம்மதம் தெரிவித்துள்ளனர்.
”காரமடை, பெரியநாயக்கன்பாளையம், பொள்ளாச்சி பகுதிகளில், சமூக வலைதளங்களால் பிள்ளைகள் வழிதவறி விடுவார்களோ என்ற அச்சம் பெற்றோரிடம் அதிகமாக உள்ளது. மாநகராட்சிகளிலும் ஓரளவு இதே மனநிலை காணப்படுகிறது. இதனால் பிள்ளைகளை கல்லூரியில் சேர்க்க பெற்றோர் தயங்குகின்றனர்.
பொருளாதார சூழலும் உயர்கல்வி தொடர தடையாக உள்ளது. அந்த வகையில் பாதிக்கப்படும் மாணவர்களை கண்டறிந்து, ஸ்பான்சர்ஷிப் மூலம் கல்லூரியில் சேர்க்க நடவடிக்கை எடுக்கிறோம்” என்று அதிகாரிகள் கூறினர்.