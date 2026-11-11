ரோட்டோரத்தில் வாகனங்கள் ‘பார்க்கிங்’ அதிகரிப்பு! நிரந்தர தீர்வு காண மக்கள் வலியுறுத்தல்
ரோட்டோரத்தில் வாகனங்கள் ‘பார்க்கிங்’ அதிகரிப்பு! நிரந்தர தீர்வு காண மக்கள் வலியுறுத்தல்
ADDED : நவ 10, 2026 03:29 PM
பொள்ளாச்சி: பொள்ளாச்சி நகரில், ‘பார்க்கிங்’ வசதி இல்லாததால், வாகனங்கள் ரோட்டை ஆக்கிரமித்து நிறுத்தப்படுகின்றன. இதனால், பண்டிகை மற்றும் விசேஷ நாட்களில், நெரிசலில் மக்கள் சிக்கி தவிக்கின்றனர். இதற்குரிய தீர்வு காண நடவடிக்கை வேண்டுமென மக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.
பொள்ளாச்சி நகரின் வளர்ச்சிக்கு ஏற்ப, கட்டமைப்பு வசதிகள் மேம்படுத்தப்படாமல் உள்ளது. நகர வளர்ச்சி, மக்கள் தொகை பெருக்கம், வாகன எண்ணிக்கைக்கு ஏற்ப மாற்றங்கள் ஏற்பட்டாலும், நெரிசல் பிரச்னை நாளுக்கு நாள் அதிகரித்து வருகிறது.
நகரில் போக்குவரத்து நெரிசலை கட்டுப்படுத்த ரோடுகள் விரிவாக்கம் செய்து, ரவுண்டானாக்கள் அமைக்கப்பட்டன. ஆனால், அதன்பின்பும் நகரில் நெரிசல் பிரச்னை தீராத தலைவலியாக மாறியுள்ளது. நகரில் நிலவும் பிரச்னைக்கு முக்கிய காரணமாக, ‘பார்க்கிங்’ மற்றும் ஆக்கிரமிப்புகள் உள்ளன.
ஆக்கிரமிப்புகள்
பொள்ளாச்சி நகரில் உள்ள ரோட்டோரங்களில், நாளுக்கு நாள் ஆக்கிரமிப்புகள் அதிகரித்துள்ளன. தள்ளுவண்டி கடைகள், நடைபாதையை ஆக்கிரமித்துள்ள கடைகள், பிளக்ஸ் பேனர்கள் அதிகரித்தாலும், அவற்றை சரி செய்வதற்கான ஆக்கப்பூர்வ நடவடிக்கை இல்லை.
அதிலும், பொள்ளாச்சி சப் – கலெக்டர் அலுவலக ரோடு, தாலுகா அலுவலக ரோடு, அரசு மருத்துவமனை ரோடுகளில் உள்ள நடைபாதைகள் ஆக்கிரமிப்புக்கப்பட்டுள்ளன. அங்கு தற்காலிக கடைகள் அமைக்கப்பட்டதால், பொதுமக்கள் நடைபாதையை பயன்படுத்தாமல், ரோட்டிலேயே செல்வதால் நெரிசல் ஏற்படுவதுடன் விபத்து அபாயமும் உள்ளது.
அத்துமீறல்
பொள்ளாச்சி நகரில், வணிக வளாகங்களில் ‘பார்க்கிங்’ வசதியே இல்லை. கட்டட அனுமதியில் ‘பார்க்கிங்’ பகுதியாக காட்டிய இடத்தையும் நிறுவனத்தினரே பயன்படுத்துகின்றனர்.
இதனால், வர்த்தக நிறுவனங்களுக்கு வருவோர், வாகனங்களை ரோட்டிலேயே நிறுத்தி செல்கின்றனர். கடைகளுக்கு செல்வோர் வாகனங்களை ரோட்டோரத்தில் நிறுத்துவதால், நெரிசல் அதிகரிக்கிறது. ரோடு விரிவாக்கம் செய்யும் போதே, ‘பார்க்கிங்’ வசதி ஏற்படுத்த கோரிக்கை விடுத்தும் பலன் இல்லை.
நகரில் நெரிசலை கட்டுப்படுத்த, ‘மல்டி பார்க்கிங்’ வசதி ஏற்படுத்தினால் மட்டுமே இதுபோன்ற பிரச்னைகளுக்கு தீர்வு காண முடியும். அதற்கான காலி இடங்களில் இத்திட்டம் செயல்படுத்த ஆய்வு செய்து நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என கோரிக்கை விடுத்தும் பலன் இல்லை. அரசுத்துறை அதிகாரிகள் ஒன்றிணைந்து நகரில் ஏற்படும் நெரிசலுக்கு தீர்வு காண நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என கோரிக்கை எழுந்துள்ளது.
அதிகரிப்பு
சமூக ஆர்வலர்கள் கூறுகையில், ‘தீபாவளி பண்டிகையின் போது, பொதுமக்கள் ஆடை வாங்க ஆர்வத்துடன் வந்ததால், போக்குவரத்து நெரிசல் அதிகரித்து காணப்பட்டது. இதுபோன்று விசேஷ நாட்களில் நெரிசல் அதிகரிக்கிறது.
இதற்குரிய தீர்வு காண அரசுத்துறை அதிகாரிகள் ஒருங்கிணைந்து ஆலோசனை செய்து, ‘பார்க்கிங்’ வசதி ஏற்படுத்தவும், ஆக்கிரமிப்புகளை அகற்றவும் உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்,’ என்றனர்.