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ADDED : நவ 19, 2026 06:52 PM
சுந்தராபுரம்: மாநகராட்சியின் 98வது வார்டுக்குட்பட்டது காந்தி நகர். இதன் ஏழாவது வீதிக்கு செல்லும் வழியில் கார் சர்வீஸ் சென்டர் உள்ளது. இங்கு தினமும் வாடிக்கையாளர்கள் கொண்டு வரும் வாகனங்கள், மக்கள் பயன்பாட்டுக்கான சாலையில் நிறுத்தப்படுகிறது. இதனால் அச்சுற்றுப்பகுதியில் வசிப்போர் தங்கள் வாகனங்களை ஓட்டிச் செல்ல சிரமப்படுகின்றனர்.
அப்பகுதியினர் கூறுகையில், ‘வாகனங்கள் நிறுத்தப்படும் சாலையே, இப்பகுதிக்கான பிரதான சாலையாகும். தினமும் சர்வீஸ் சென்டருக்கு வரும் வாகனங்களை சாலையின் ஒருபுறத்தில் நிறுத்துகின்றனர். இதனால் நாங்கள் வாகனங்களில் செல்லும்போது, எதிரே வாகனங்கள் வந்தால் ஒதுங்கி செல்ல முடிவதில்லை. ஏதேனும் ஒரு வாகனம் பின்னோக்கி செல்லும் கட்டாயம் ஏற்படுகிறது.
சில நாட்களில் சாலையின் இருபுறமும் நிறுத்தி விடுவர். அங்கிருப்போரிடம் பலமுறை கூறியும் கண்டுகொள்ளவில்லை. இப்பிரச்னைக்கு தீர்வு காணவேண்டும்’ என்றனர்.