பூ மார்க்கெட்டில் பார்க்கிங் கொள்ளை

UPDATED : அக் 18, 2026 04:51 PM
ADDED : அக் 18, 2026 04:47 PM
கோவை: ஆயுத பூஜை, சரஸ்வதி பூஜை பண்டிகைக்காக பூ மார்க்கெட்டில் விற்பனை களைகட்டியுள்ளது. ரோட்டை ஆக்கிரமித்து கடைகள் இயங்குகின்றன.
பண்டிகை காலம் என்பதால் ஆக்கிரமிப்பு கடைகளின் எண்ணிக்கை அதிகரித்துள்ளது. வண்டிகளை ஆளாளுக்கு ரோட்டில் நிறுத்தி விட்டு பூ, பழம் வாங்க சென்று விடுவதால் போக்குவரத்து கடுமையாக பாதிக்கப்படுகிறது.
மாநகராட்சியின் பார்க்கிங் இருந்தாலும், அதில் ஒரு மணிநேரம் பைக் நிறுத்த ரூ.10, காருக்கு ரூ.30 கட்டணம் நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது. பண்டிகை காரணமாக அதிக மக்கள் மார்க்கெட் செல்கிறார்கள்.
இதை சாதகமாக பயன்படுத்தி பைக்குக்கு ரூ.20, காருக்கு ரூ.40 கட்டணம் வசூலிக்கப்படுவதாக புகார் எழுந்துள்ளது. மக்களும் வேறு வழியில்லாமல் நொந்து போய் கூடுதல் கட்டணம் செலுத்துகிறார்கள்.
மேற்கு மண்டல உதவி கமிஷனர் நர்மதாவிடம் கேட்டபோது, விசாரித்து நடவடிக்கை எடுக்கிறோம் என்று வழக்கமான ரெடிமேடு பதிலை தந்தார்.