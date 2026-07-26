உக்கடம் பஸ் ஸ்டாண்டில்... பயணிகள் தவிப்பு:அவசரத்துக்கு கடை இல்லை
உக்கடம் பஸ் ஸ்டாண்டில்... பயணிகள் தவிப்பு:அவசரத்துக்கு கடை இல்லை
ADDED : ஜூலை 26, 2026 05:11 AM
உக்கடம்:அவசரமாக கட்டி முடிக்கப்பட்ட உக்கடம் புதிய பஸ் ஸ்டாண்டில், கடைகள் இன்னும் திறக்கப்படவில்லை. குழந்தைகள், பெரியவர்களுடன் வரும் பயணிகள் அவசரத்துக்கு ஒரு பிஸ்கெட் பாக்கெட், தண்ணீர் பாட்டில் வாங்கக்கூட முடியாமல் தவிக்கின்றனர்.
உக்கடம் பஸ் ஸ்டாண்ட் டெர்மினல்-1, தி.மு.க. ஆட்சியில் ரூ.13 கோடியில் கட்டப்பட்டது. சட்டசபை தேர்தல் அவசரத்தில், மார்ச்சில் முன்னாள் முதல்வர் ஸ்டாலின் திறந்து வைத்தார். வருவாய் ஈட்டும் நோக்கில் 9 கடைகள், 2 ஹோட்டல்கள், 2 இடங்களில் கழிப்பறைகள் கட்டப்பட்டன.
தேர்தலுக்கு முன் ஏலம் கோரிய போது, 9 கடைகளையும் ஒரே நபர், அரசு நிர்ணயித்த விலையை விட குறைவாக கோரினார். அதனால் அத்தீர்மானம் நிராகரிக்கப்பட்டது. ஹோட்டல், கழிப்பறை ஏலம் போகவில்லை.
பஸ் ஸ்டாண்ட் திறந்து, 4 மாதமாகி விட்டது. இன்னும் பயன்பாட்டுக்கு வரவில்லை. கழிப்பறை பயன்படுத்த ஒரு நபருக்கு 5 ரூபாய் கட்டணம் வசூலிக்கப்படுகிறது; பராமரிப்பு படுமோசமாக உள்ளது.
டெர்மினல்-2 இன்னும் கட்டி முடிக்காததால், டவுன் பஸ்கள் மட்டுமின்றி, பொள்ளாச்சி, உடுமலை, பழனி மற்றும் பாலக்காடு செல்லும் பஸ்களும் இங்கிருந்தே இயக்கப்படுகின்றன. பயணிகள் கூட்டம் அதிகமாக காணப்படுகிறது.
பஸ் ஸ்டாண்ட் வளாகத்துக்குள் ஒரு கடை கூட அமைக்கவில்லை. டீ, பிஸ்கட், தண்ணீர் பாட்டில் வாங்க வேண்டும் என்றாலோ, உணவு சாப்பிட வேண்டும் என்றாலோ, தாறுமாறாகச் செல்லும் வாகன போக்குவரத்துக்கு இடையே ரோட்டை கடந்து எதிர் திசையில் உள்ள கடைகளுக்கு செல்ல வேண்டும். குழந்தைகள், லக்கேஜ்களுடன் வருபவர்கள் அவதிப்படுகின்றனர்.
மாநகராட்சி அதிகாரிகளிடம் கேட்டதற்கு, 'மிகவும் குறைந்த தொகைக்கு ஒரே ஆள் ஏலம் கேட்டதால் கடைகளை கொடுக்கவில்லை. இப்போது கடைகள், கழிப்பறைகள் ஏலம் போயுள்ளன.
'ஹோட்டல்கள் ஏலம் போகவில்லை. மன்ற அனுமதிக்கு பின், ஏலதாரரிடம் கடைகள் ஒப்படைக்கப்படும்' என்றனர்.