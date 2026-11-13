திருச்செந்துாருக்கு சிறப்பு ரயில் இயக்க பயணிகள் கோரிக்கை
திருச்செந்துாருக்கு சிறப்பு ரயில் இயக்க பயணிகள் கோரிக்கை
UPDATED : நவ 13, 2026 12:00 AM
ADDED : நவ 12, 2026 10:42 PM
திருப்பூர்: கோவை, ஈரோடு, சேலம், கரூர் உள்ளிட்ட மேற்கு மண்டல நகரங்களில் இருந்து திருச்செந்துாருக்கு நேரடி ரயில் வசதி இல்லாததால், கந்தசஷ்டி விழா மற்றும் வார இறுதி நாட்களில் சிறப்பு ரயில்களை இயக்க வேண்டும் என ரயில் பயணிகள் வலியுறுத்தியுள்ளனர்.
துாத்துக்குடி மாவட்டம், திருச்செந்துாரில் உள்ள ஸ்ரீசுப்ரமணிய சுவாமி கோவிலில் கந்தசஷ்டி விழா, கடந்த 10-ம் தேதி கொடியேற்றத்துடன் துவங்கியது. விழாவின் முக்கிய நிகழ்ச்சியான சூரசம்ஹாரம், வரும், 15-ம் தேதி நடக்கிறது. மேற்கு மண்டலத்தின் கோவை, ஈரோடு, சேலம், கரூர் பகுதிகளில் இருந்து திருச்செந்துாருக்கு நேரடி ரயில் இல்லை. திருப்பூர், கோவை மாவட்ட பயணிகள் பாலக்காடு சென்று அங்கிருந்து ரயிலில் பயணிக்க வேண்டியுள்ளது. மாற்றாக, துாத்துக்குடி அல்லது திருநெல்வேலி சென்று அங்கிருந்து திருச்செந்துார் செல்ல வேண்டியுள்ளது.
இதுகுறித்து ரயில் பயணிகள் கூறியதாவது:
கோவையில் இருந்து வாரம் இருமுறை மட்டுமே துாத்துக்குடிக்கு ரயில் இயக்கப்படுகிறது. திருநெல்வேலி வழியாக நாகர்கோவில் செல்லும் ரயில்களில் முன்பதிவு விரைவில் முடிந்து விடுவதால், பயணத்துக்கு டிக்கெட் கிடைப்பதில் சிரமம் ஏற்படுகிறது. எனவே, கந்தசஷ்டி விழா,சூரசம்ஹாரம், பண்டிகைகள் மற்றும் வார இறுதி நாட்களில் கோவை அல்லது ஈரோட்டில்இருந்து திருப்பூர் வழியாக திருச்செந்துாருக்கு சிறப்பு ரயில்களை இயக்க வேண்டும். சேலம், கரூர், ஈரோடு உள்ளிட்ட பகுதிகளில் இருந்தும் ரயில் வசதி ஏற்படுத்தினால், ஐந்து மாவட்ட பயணிகளுக்கு பயனுள்ளதாக இருக்கும்.
இவ்வாறு அவர்கள் தெரிவித்தனர்.