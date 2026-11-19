நீண்டுகொண்டே போகும் நிழற்குடை விவகாரம் வெயிலில் பஸ் ஏற சாலையில் நிற்கும் பயணிகள்
நீண்டுகொண்டே போகும் நிழற்குடை விவகாரம் வெயிலில் பஸ் ஏற சாலையில் நிற்கும் பயணிகள்
UPDATED : நவ 17, 2026 06:39 PM
ADDED : நவ 17, 2026 06:36 PM
கோவை: அவிநாசி ரோட்டில் உப்பிலிபாளையம் முதல் கோல்டுவின்ஸ் வரை 10 கி.மீ.க்கு மேம்பாலம் கட்டப்பட்டிருக்கிறது.
இவ்வழித்தடத்தில் 12 பஸ் ஸ்டாப்புகள் உள்ளன. மேம்பாலம் கட்டியபோது, அவை அகற்றப்பட்டன. எந்தெந்த இடத்தில் அமைக்க வேண்டுமென போக்குவரத்து போலீசார், சாலை பாதுகாப்பு குழுவினருடன் கள ஆய்வு செய்து, நெடுஞ்சாலை துறையே அமைத்திருக்கலாம். அதை செய்யாமல் பொறுப்பை மாநகராட்சியிடம் தள்ளி விட்டது. ரூ. 2.64 கோடி கொடுத்து விட்டு ஒதுங்கியது.
சில மாதங்களுக்கு முன் சாலை பாதுகாப்பு கமிட்டி கூட்டத்தில் விவாதித்தபோது, மாநகராட்சி கமிஷனர் ரவி தேஜா தலைமையிலான குழுவினர் ஆய்வு செய்தனர். எங்கெங்கு நிழற்குடை அமைக்கலாம் என விவாதித்தனர். அதன்பின், கிடப்பில் போட்டு விட்டனர். இப்போது வரை பயணிகள் பஸ்சுக்காக ரோட்டில் காத்திருக்கின்றனர். வெயில் அடிக்கும்போது முதியோர் மிகுந்த சிரமத்துக்கு உள்ளாகின்றனர்.
பி.எஸ்.ஜி. டெக் நுழைவாயில் முன்பும், அரவிந்த் கண் மருத்துவமனை முன்பும் துாண்களில் பஸ் ஸ்டாப் என பிளக்ஸ் ஒட்டப்பட்டிருக்கிறது. அங்கு பயணிகள் நின்றிருந்து, பஸ் ஏறுகின்றனர். ஆனால்,நடுரோட்டில் பஸ்கள் நிறுத்தப்படுகின்றன. பின்னால் வரும் வாகனங்கள் சுதாரித்து, விலகி செல்ல வேண்டியிருக்கிறது. பி.எஸ்.ஜி. மருத்துமனை ஸ்டாப்பில் மரத்தடியிலும், சுகுணா கல்யாண மண்டபம் முன் துாண்களுக்கு அருகிலும் காத்திருக்கின்றனர்.
ஜி.டி.நாயுடு மேம்பால திட்டத்தை அறிவித்தது அ.தி.மு.க. அரசு. செயல்பாட்டுக்கு கொண்டு வந்தது தி.மு.க. அரசு. ஆனால், பாலத்தின் கீழே உருவான சிக்கல்களுக்கு தீர்வு காண வேண்டிய கட்டாயத்தில் த.வெ.க. அரசு.
பிரச்னை நீடித்துக் கொண்டே செல்வதால், தற்போதைய அரசு மீதே மக்களுக்கு அதிருப்தி உருவாகிறது. அதிகாரிகள் வேகம் காட்டாதவரை இது அதிகமாகுமே தவிர குறையாது.