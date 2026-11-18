/உள்ளூர் செய்திகள்/கோயம்புத்தூர்/மாநகர சாலைகளில் 605 இடங்களில் ‘பேட்ச் ஒர்க்’
UPDATED : நவ 18, 2026 08:27 PM
ADDED : நவ 18, 2026 08:25 PM
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கோவை: மாநகரில் ரோடுகள் குண்டும் குழியுமாக உள்ளது. தீபாவளி பண்டிகையால் பணியில் சுணக்கம் ஏற்பட்டது. முதல்வர், நகராட்சி நிர்வாக இயக்குனர் மாநகராட்சியை எச்சரித்தனர். கடந்த சில நாட்களாக சீரமைப்பு நடந்து வருகிறது.
மொத்தம் 1,846 இடங்களில், 28,733 ச.மீ ககு பேட்ச் ஒர்க் செய்ய திட்டமிடப்பட்டுள்ளது. தற்போதுவரை, 605 இடங்களில் 11,255 ச.மீக்கு பேட்ச் ஒர்க் நடந்துள்ளது. போக்குவரத்து தொந்தரவாக கூடாது என்பதால், இரவு நேரத்தில் பணி நடப்பதாக மாநகராட்சி கூறியுள்ளது.