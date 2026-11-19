மயில், பன்றி சேதப்படுத்துவதால் கடலை போட முடியலை: சின்னதடாகம் விவசாயிகள் வேதனை
மயில், பன்றி சேதப்படுத்துவதால் கடலை போட முடியலை: சின்னதடாகம் விவசாயிகள் வேதனை
ADDED : நவ 18, 2026 07:53 PM
சின்னதடாகம்: நாற்பதாண்டுக்கு முன் சின்னதடாகம் வட்டாரத்தில் நூற்றுக்கணக்கான ஏக்கரில் பயிரிடப்பட்ட நிலக்கடலை விவசாயம் மயில், காட்டு பன்றிகளால் முற்றிலும் அழிந்து போகும் சூழலுக்கு தள்ளப்பட்டுள்ளது.
மேற்கு தொடர்ச்சி மலையோர கிராமமான சின்ன தடாகத்தில் நிலக்கடலை பிரதான பயிராக வளர்க்கப்பட்டது. இங்கு விளையும் நிலக்கடலை, நீலகிரி, ஈரோடு, சேலம், தர்மபுரி, சென்னை உள்ளிட்ட பல மாவட்டங்களுக்கு விற்பனைக்காக கொண்டு செல்லப்பட்டன.
இது தவிர கேரளம், கர்நாடகாவுக்கும் கொண்டு செல்லப்பட்டன. இன்று சின்னதடாகம் வட்டாரத்தில் நிலக்கடலை விவசாயம் அடியோடு மறைந்து விட்டது. இதற்கு மயில்கள், காட்டுப்பன்றிகளே காரணம் என்கின்றனர் ஜாதி, மதம், கட்சி சார்பற்ற விவசாயிகள் சங்க மாநில அமைப்பாளர் பிரபு.
‘‘விதை நிலக்கடலையை விதைத்த உடன், மயில்கள் கூட்டம் கூட்டமாக வந்து தின்று விட்டு சென்று விடுகின்றன. இதனால் விவசாயம் செய்யும் ஆசையே போய் விடுகிறது. பிழைத்தாக வேண்டுமே. மயில்களை வராமல் தடுப்பதே வழி. இதற்காக, நிலக்கடலை பயிரிட்ட நிலத்தில் அதிஓசை எழுப்பும் கருவிகளை கொண்டு ஒலி எழுப்புகிறோம்.
காலை 8 முதல் இரவு 8 மணி வரை இப்படி சத்தம் எழுப்பினால்தான் அவற்றை தடுக்க முடியும். நாம் அசந்த நேரம் வந்து பயிர்களை சேதப்படுத்தி விடுகின்றன. என்ன செய்வது’’ என்று ஆதங்கப்படுகிறார் அவர்.
மயில்கள் இப்படியென்றால், காட்டுப்பன்றிகளின் அட்டகாசம் அதற்கு மேல். நிலக்கடலை செடி வளர்ந்த பின், காட்டுப்பன்றிகள் நிலத்தினுள் நுழைந்து மண்ணைத் தோண்டி, செடிக்கு அடியில் விளைந்துள்ள பிஞ்சு நிலக்கடலையை ருசி பார்த்து சென்று விடுகின்றன. ஆகவே, இவை இரண்டையும் தடுப்பது இப்பகுதி விவசாயிகளுக்கு பெரிய சவால் ஆக இருக்கிறது.
இது பற்றி பிரபு, ‘‘மயில், காட்டுப்பன்றி இரண்டும் வனவிலங்கு சட்டத்தின்படி பாதுகாக்கப்பட்ட வன விலங்குகள் பட்டியலில் இருக்கின்றன. அதனால் அவற்றை அடித்து விரட்ட முடியாமல் விவசாயிகள் தவிக்கின்றனர். வேறு வழியின்றி தடாகம் வட்டார விவசாயிகள், நிலக்கடலை பயிரிடுவதை நிறுத்திவிட்டனர். அதற்கு பதிலாக பலரும் அவரை செடி பயிரிட்டு வருகின்றனர்’’ என்று கூறினார்.