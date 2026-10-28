ெஹல்த்தும், நல்ல நட்பும் கிடைக்கும் சைக்கிள் ஓட்ட அழைக்கிறது ‘பெடல் பீப்பிள்’
ெஹல்த்தும், நல்ல நட்பும் கிடைக்கும் சைக்கிள் ஓட்ட அழைக்கிறது ‘பெடல் பீப்பிள்’
UPDATED : அக் 28, 2026 07:15 PM
ADDED : அக் 28, 2026 07:12 PM
கோவை: சைக்கிளிங் மூலம் புதிய நண்பர்களைச் சந்திக்கலாம், மன அழுத்தத்தைக் குறைக்கலாம், வார இறுதியை ஜாலியாகக் கொண்டாடலாம் என்பதைச் செயல்படுத்திக் காட்டி வருகிறது கோவையைச் சேர்ந்த, ‘பெடல் பீப்பிள்’ (Pedal People) கம்யூனிட்டி.
இதில் இன்னொரு சுவாரஸ்யம் என்னவென்றால், இந்தக் குழுவைத் தொடங்கியவர்கள் ஒரு கல்லூரி மாணவியும், வெறும் 8 வயதே ஆன சிறுவனும் என்பதுதான்!
கல்லூரி மாணவி சுவிதா சமிமுத்து, சைக்கிளிங் மீது ஆர்வம் கொண்டவர். உறவினரான ஆதித்மித்ரனுக்கு 8 வயது. சைக்கிள் ஓட்டுவதில் ஆதித்மித்ரன் காண்பித்த ஆர்வமும், சுவிதாவின் சிந்தனையும் இணைந்ததுதான் இந்த கம்யூனிட்டியின் தொடக்கம்.
ஒருமுறை உட்கார்ந்து பேசிக்கொண்டிருக்கும்போது, புதியவர்களுடன் பழகுவதற்கும், ஒரே ஆர்வம் கொண்டவர்களைச் சந்திப்பதற்கும் ஒரு குழுவை உருவாக்கினால் என்ன என தோன்ற, தொடங்கியே விட்டார்கள். பெடல் பீப்பிள் என பெயரும் வைத்தார்கள்.
இது இன்று பலரையும் இணைக்கும் ஒரு சுவாரஸ்யமான சைக்கிளிங் கம்யூனிட்டியாக வளர்ந்து, எல்லோரையும் ஹாய் சொல்ல வைக்கிறது.
ஆரம்பத்தில் சைக்கிளிங் மீது ஆர்வம் கொண்டவர்களை ஒன்றிணைக்கும் சிறிய முயற்சியாகத் தொடங்கிய இந்தப் பயணம், தற்போது குடும்பத்தினர், நண்பர்கள், குழந்தைகள், இளைஞர்கள் எனப் பல தரப்பினரும் பங்கேற்கும் குழுவாக மாறியுள்ளது. தொழில்முறை சைக்கிள் வீரர்களும் இதில் இணைந்து பயணிப்பதுதான் குழுவின் வெற்றி.
சைக்கிளிங் என்றால் வயது ஒரு தடையில்லை! இதுதான் ‘பெடல் பீப்பிள்’ குழுவின் முக்கிய மோட்டோ. வேகமாகச் சென்று இலக்கை அடைவது மட்டுமே முக்கியமல்ல; உடன் வருபவர்களுடன் பேசுவது, புதிய நண்பர்களை உருவாக்குவது, இயற்கையை ரசிப்பது, சிரித்துப் பேசி மகிழ்வது என ஒவ்வொரு தருணத்தையும் அனுபவிக்க முக்கியத்துவம் அளிக்கப்படுகிறது.
நண்பர்கள் மற்றும் குடும்பத்தினரின் ஆதரவுடன் 8 மாதங்களாக பல நிகழ்ச்சிகளை நடத்தி வரும் சுவிதாவும் ஆதித்மித்ரனும், தீம் அடிப்படையிலான நிகழ்ச்சிகள், குழுவாகப் பயணித்தல், புதியவர்களுடன் அறிமுகம் என, பல அம்சங்களை இணைத்து நிகழ்ச்சிகளை உற்சாகமாக நடத்துகின்றனர்.
அடுத்ததாக, நவ.1ம் தேதி ‘ஹாலோவீன்’ தீமில் சைக்கிளிங் நிகழ்ச்சியை நடத்தத் திட்டமிட்டுள்ளனர். சொந்தமாக சைக்கிள் இல்லாதவர்கள் பங்கேற்க, வாடகை சைக்கிள் வசதியையும் ஏற்பாடு செய்து தருகின்றனர்.
சைக்கிள் ஓட்டுவதைப் பழக்கமாக்குவதுடன், ஆரோக்கியம், நட்பு, சமூக இணைப்பு ஆகியவற்றையும் வளர்க்க வேண்டும் என்பதே இவர்களது நோக்கம்.
சைக்கிளிங் மீது ஆர்வம் உள்ளவர்கள் அல்லது புதிதாக இந்த அனுபவத்தை முயற்சி செய்ய விரும்புபவர்கள், Instagram-ல் Pedal People என்ற பெயரில் தொடர்பு கொள்ளலாம். அல்லது 6382 155763 என்ற எண்ணிலும் தொடர்பு கொள்ளலாம் என்கின்றனர் இருவரும்!