மருத்துவமனைகளில் காப்பீடு நிராகரிப்பு: ஓய்வூதியர் சங்க கூட்டத்தில் புகார்
மருத்துவமனைகளில் காப்பீடு நிராகரிப்பு: ஓய்வூதியர் சங்க கூட்டத்தில் புகார்
UPDATED : ஜூலை 27, 2026 08:18 PM
ADDED : ஜூலை 27, 2026 08:15 PM
அன்னுார்: தமிழ்நாடு அரசு அனைத்து துறை ஓய்வூதியர் சங்கத்தின் தாலுகா கிளை மாநாடு, அன்னுாரில் நடந்தது. கிளைத்தலைவர் பழனியப்பன் தலைமை வகித்தார். செயலாளர் பொன்னுச்சாமி வேலை அறிக்கை வாசித்தார்.
மாநாட்டை துவக்கி வைத்து மாவட்ட துணைத் தலைவர் இளவரசு பேசுகையில், ''முதியோர்களுக்கு மருத்துவ காப்பீடுக்கு மாதம் தோறும் பிரீமியம் பிடித்தம் செய்கின்றனர். ஆனால் தனியார் மருத்துவமனைகளுக்கு சிகிச்சைக்கு சென்றால் பெரும்பாலான சிகிச்சை நிராகரிக்கப்படுகிறது. காப்பீட்டு பலன் பெற முடிவதில்லை. இதற்கு உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்,'' என்றார். அரசு ஊழியர் சங்க நிர்வாகி கோவிந்தசாமி, கோரிக்கைகள் குறித்து பேசினார். 70 வயதை கடந்த ஓய்வூதியர்களுக்கு, 10 சதவீதம் கூடுதல் ஓய்வூதியம் வழங்க வேண்டும். பழைய ஓய்வூதிய திட்டத்தை அமல்படுத்த வேண்டும். பணம் செலுத்தாமல் சிகிச்சை பெற உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.
முதியோர், ரயில் மற்றும் பஸ்களில், சலுகை அல்லது இலவச பயணம் மேற்கொள்ள நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். மெட்ரோ ரயில் திட்டத்தை, அன்னுார் வரை நீட்டிக்க வேண்டும். அத்திக்கடவு அவிநாசி திட்டத்தை முழுமையாக செயல்படுத்த வேண்டும். சத்துணவு ஊழியர்களுக்கு குறைந்தபட்ச ஓய்வூதிய தொகை 7,850 ரூபாய் வழங்க வேண்டும் என்பன உட்பட தீர்மானங்கள் நிறைவேற்றப்பட்டன. நிர்வாகிகள் சுப்பிரமணி, தாமோதர சாமி உள்ளிட்டோர் பேசினர்.