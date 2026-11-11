மருத்துவ காப்பீடு பெறுவதில் சிக்கல் எளிதாக்க பென்ஷனர்கள் கோரிக்கை
மருத்துவ காப்பீடு பெறுவதில் சிக்கல் எளிதாக்க பென்ஷனர்கள் கோரிக்கை
ADDED : நவ 05, 2026 02:17 PM
அன்னுார்: அகில பாரத மூத்த குடிமக்கள் மற்றும் பென்சனர்கள் கூட்டமைப்பு நிறுவனர் சாமிநாதனின் 91வது பிறந்தநாள் விழா இன்று (நவ.,5) நடந்தது.
கூட்டமைப்பு வட்டார தலைவர் தேவராஜன் தலைமை வகித்தார்.
இயக்க நெறியாளர் காளிச்சாமி பேசுகையில், பென்சனர்கள் மருத்துவ காப்பீட்டுத் தொகை பெறுவதில் சிரமம் உள்ளது. எளிமைப்படுத்த வேண்டும். ரயில்களில் மூத்த குடிமக்களுக்கு வழங்கிய நிறுத்திய பயண சலுகையை மீண்டும் வழங்க வேண்டும்,'' என்றார்.
கூட்டத்தில், ஓய்வூதியத் தொகை மற்றும் வங்கிகளில் மூத்த குடிமக்கள் பெறும் நிலையான வைப்பு நிதி வட்டி வருவாய்க்கு முழுமையான வரி விலக்கு அளிக்க வேண்டும். 70 வயதுக்கு மேற்பட்டவர்களுக்கு கூடுதல் பென்ஷன் வழங்க வேண்டும்.
ஆறு மாதங்களுக்கு ஒரு முறை வழங்கம் அகவிலைப்படி நிவாரணத்தை மூன்று மாதங்களுக்கு ஒரு முறை என மாற்றி அமைக்க வேண்டும்.
பழைய ஓய்வூதிய திட்டத்தை மீண்டும் முழுதாக அமல்படுத்த வேண்டும், என தெரிவிக்கப்பட்டது.
கூட்டத்தில் வட்டார செயலாளர் பொன்னுச்சாமி, பொருளாளர் நடராஜன், இணைச்செயலாளர் முருகன் உள்ளிட்ட பலர் பங்கேற்றனர்.