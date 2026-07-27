பயன்பாட்டுக்கு வந்தது கோமங்கலம்புதுார் 'டோல்கேட்' :கட்டணம் அதிகரிப்பால் மக்கள் அதிருப்தி
பயன்பாட்டுக்கு வந்தது கோமங்கலம்புதுார் 'டோல்கேட்' :கட்டணம் அதிகரிப்பால் மக்கள் அதிருப்தி
UPDATED : ஜூலை 27, 2026 06:18 PM
ADDED : ஜூலை 27, 2026 06:14 PM
பொள்ளாச்சி: பொள்ளாச்சி அருகே கோமங்கலம்புதுாரில், 'டோல்கேட்' நேற்று முதல் பயன்பாட்டுக்கு வந்தது. அசம்பாவிதம் நடைபெறாமல் இருக்க போலீசார் பாதுகாப்பில் ஈடுபட்டனர்.
மத்திய அரசின், 'பாரத் மாலா பிரயோஜனா' திட்டத்தின் கீழ், பொள்ளாச்சி -- திண்டுக்கல் கமலாபுரத்தை இணைக்கும் வகையில், நான்கு வழிச்சாலை திட்டம், தேசிய நெடுஞ்சாலை ஆணையம் வாயிலாக மேற்கொள்ளப்படுகிறது. மொத்தம், 3,649 கோடி ரூபாய் மதிப்பீட்டில் புதிய நான்கு வழிச்சாலை அமைக்கப்படுகிறது.
இதில், கோமங்கலம்புதுார் அருகே, 'டோல்கேட்' அமைக்கப்பட்டது. இங்கு, 20 கி.மீ., சுற்றளவு உள்ள விவசாயிகள், தொழிலாளர்கள், வியாபாரிகள், பொதுமக்கள் அடிக்கடி இந்த ரோட்டில் சென்று வருவதால், 'டோல்கேட்' கட்டணத்தில் முழுவிலக்கு அளிக்க வேண்டும் என தேசிய நெடுஞ்சாலை ஆணைய இயக்குனர், கோவை மாவட்ட கலெக்டரிடம் வலியுறுத்தப்பட்டது. இதனால், டோல்கேட் திறப்பு தள்ளி வைக்கப்பட்டது.
இந்நிலையில் நேற்று காலை, 8:00 மணிக்கு டோல்கேட் திறக்கப்பட்டது. சப் - கலெக்டர் ராமகிருஷ்ணசாமி ஆய்வு செய்தார். ஏ.டி.எஸ்.பி.,க்கள் சவுந்தரரராஜன், ராஜேந்திரன், டி.எஸ்.பி., நவீன்குமார் தலைமையில், 70 போலீசார் பாதுகாப்பு பணியில் ஈடுபட்டனர்.
அந்தியூர், கோமங்கலம், கோமங்கலம்புதுார், கூளநாயக்கன்பட்டி ஆகிய கிராம மக்களின் வாகனங்களுக்கு மட்டும் முழுவிலக்கு அளிக்க 'டோல்கேட்' நிர்வாகம் ஒப்புதல் வழங்கியதாக கூறப்படுகிறது.
நேற்று, 'டோல்கேட்' கட்டணம் வசூலிக்கப்பட்டு வாகனங்கள் அனுமதிக்கப்பட்டன. 'ஸ்கேன்' செய்து கட்டணம் வசூலித்த பின்னரே அனுமதிக்கப்பட்டதால் போக்குவரத்து நெரிசல் ஏற்பட்டது. வாகனங்கள் நீண்ட வரிசையில் நின்று சென்றன.
இந்நிலையில், தனியார் பஸ் டிரைவர் ஒருவர், ஆய்வு பணிக்காக வந்த சப் - கலெக்டர் ராமகிருஷ்ணசாமியிடம் கட்டணம் செலுத்துவது குறித்து வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டார். இதையடுத்து போலீசார் அவரை வாகனத்தில் போலீஸ் ஸ்டேஷனுக்கு அழைத்துச் சென்று எச்சரித்து அனுப்பினர்.
தனியார் பஸ் உரிமையாளர்கள், 'தனியார் பஸ்களுக்கு விலக்கு அளிக்க வேண்டும் உள்ளிட்ட கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தினர். அதற்கு, சப் - கலெக்டர், 'கூட்டம் நடத்தி முடிவு செய்யலாம்,' என தெரிவித்தார்.
கட்டணம் எவ்வளவு கோமங்கலம்புதுார் வழியாக, உடுமலை செல்லும் அனைத்து வாகனங்களும், 'டோல்கேட்' கடந்து தான் செல்ல வேண்டும். இதனால், கட்டணம் செலுத்தாமல் யாரும் செல்ல முடியாத நிலை உள்ளது. கார் உள்ளிட்ட வாகனங்களுக்கு ஒரு முறை கடந்து செல்ல கட்டணமாக, 155 ரூபாயும், சென்று திரும்பி வருவதற்கு, 235 ரூபாய்; மாதத்துக்கு, 50 முறை செல்ல, 5,180 ரூபாய் என்றும், மற்ற வாகனங்களுக்கும் கட்டணம் அதிகமாக நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது.
இந்த கட்டணம் அதிகமாக உள்ளதாக கூறி, கட்டணத்தை குறைக்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என பொதுமக்கள், வாகன ஓட்டுநர்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர். மேலும், யார், யாருக்கு விலக்கு, எந்த வாகனங்களுக்கு விலக்கு அளிக்கப்படும் என்ற விபரங்களுடன் அறிவிப்பு பலகை வைக்கப்பட்டுள்ளது.