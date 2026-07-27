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﻿ அபாய நிலையில் மேல்நிலைத் தொட்டி அமைச்சர் கமலியிடம் மக்கள் புகார்

﻿ அபாய நிலையில் மேல்நிலைத் தொட்டி அமைச்சர் கமலியிடம் மக்கள் புகார்

ADDED : ஜூலை 27, 2026 04:05 AM

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ADDED : ஜூலை 27, 2026 04:05 AM

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அன்னுார்: 'குடிநீர் மேல்நிலைத் தொட்டி இடிந்து விழும் அபாய நிலையில் உள்ளது' என, அமைச்சர் கமலியிடம், கிராம மக்கள் புகார் தெரிவித்தனர்.

அன்னுார் தெற்கு ஒன்றியத்தில், கால்நடைத்துறை அமைச்சர் கமலி நேற்று காலை சுற்றுப்பயணம் செய்தார். தொட்டியனுார், பிள்ளையப்பம்பாளையம், தெலுங்குபாளையம், செம்மாணி செட்டிபாளையம், குருக்கம்பாளையம், குன்னத்துார் உட்பட, 12 கிராமங்களில் பொதுமக்களிடம் குறைகள் கேட்டார்.

அமைச்சரிடம், தொட்டியனுார் மக்கள் கூறுகையில், 'ஊருக்கு நடுவே எந்த நேரமும் விழும் அபாய நிலையில் மேல்நிலைத் தொட்டி உள்ளது. பலமுறை தெரிவித்தும் அகற்றவில்லை' என்றனர்.

குருக்கம்பாளையம் மக்கள் கூறுகையில், 'இங்குள்ள பேட்டரி பெட்டி துாளாக்கும் தொழிற்சாலையால் இப்பகுதியில் புற்றுநோய் அபாயம் உள்ளது. அரசிடம் அனுமதி பெறாமல் இந்த தொழிற்சாலை இயங்குகிறது. இதுகுறித்து ஊராட்சி ஒன்றிய அலுவலகத்திலும் புகார் தெரிவித்துள்ளோம். இந்த தொழிற்சாலையை நிரந்தரமாக மூட வேண்டும்' என்றனர்.

குன்னத்துார் மக்கள் கூறுகையில், 'குடிநீர் பற்றாக்குறை உள்ளது. தெருவிளக்குகள் நிறுவ வேண்டும். சாலையோரத்தில் குப்பைகளுக்கு தீ வைத்து புகை மூட்டம் ஏற்படுத்துகின்றனர்' என்றனர்.அருகம்பாளையம் மக்கள் கூறுகையில், 'எங்கள் ஊர் இரண்டு ஊராட்சிகளுக்கு நடுவில் உள்ளது. இங்குள்ள 10 பவுண்டரிகளில், இரண்டு பவுண்டரிகள் மட்டுமே புகையை மேல் நோக்கி வெளியேற்றும் சிம்னிகளை பயன்படுத்துகின்றன. மற்றவை புகையை கீழே வெளியேற்றுகின்றன.

இதனால் மூச்சு திணறல், தலைவலி, உடல் நலக்குறைவு ஏற்படுகிறது. சிம்னி வழியாக மேல்நோக்கி புகையை வெளியேற்றாத பவுண்டரிகள் மீது நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். இது குறித்து பலமுறை புகார் தெரிவித்தும் நடவடிக்கை இல்லை' என்றனர். 'மனுக்கள் மீது உரிய நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்' என, அமைச்சர் கமலி உறுதியளித்தார்.

த.வெ.க., தெற்கு ஒன்றிய செயலாளர் ரஞ்சித் மற்றும் நிர்வாகிகள் பங்கேற்றனர்.

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