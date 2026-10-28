நிரம்பி வழிந்த நீர் நிலை மலர் துாவி மகிழ்ந்த மக்கள்
நிரம்பி வழிந்த நீர் நிலை மலர் துாவி மகிழ்ந்த மக்கள்
UPDATED : அக் 28, 2026 07:15 PM
ADDED : அக் 28, 2026 07:12 PM
சூலுார்: ஜங்கம நாயக்கன் குட்டை நிரம்பியதால், அப்பநாயக்கன்பட்டி மக்கள் மலர் துாவி வழிபட்டனர்.
அப்பநாயக்கன் பட்டியில் உள்ள ஜங்கம நாயக்கன் குட்டை, 12 ஏக்கர் பரப்பளவு உள்ளது. இக்குட்டை, 2024 ஆண்டு, முன்னாள் ஊராட்சி தலைவர் சாந்தி ராஜேந்திரன் முயற்சியில், ‘ஆல் ஸ்டாம்’ நிறுவனத்தின் சமுதாய பங்களிப்பு நிதியில் இருந்து, நீர் மேலாண்மை திட்டம் செயல்படுத்தப்பட்டது. ‘யுனைடெட் வே’ அமைப்பின் தொழில்நுட்ப உதவியுடன் பெரிய பள்ளத்தின் தடுப்பணை துார் வாரப்பட்டு, ஒரு லட்சம் லிட்டர் கொள்ளளவு உள்ள தரைமட்ட தொட்டி கட்டப்பட்டது. தொட்டியில் இருந்து, 600 மீட்டருக்கு குழாய்கள் பதிக்கப்பட்டு, 40 எச்.பி., மோட்டார் வாயிலாக மழைநீர் உந்தப்பட்டு, ஜங்கமநாயக்கன் குட்டைக்கு செல்லும் வகையில் திட்டம் செயல்படுத்தப் பட்டது. அப்போது பெய்த மழையின் காரணமாக குட்டை நிரம்பியது.
இரு ஆண்டுகளுக்கு பின், அப்பநாயக்கன்பட்டி சுற்றுவட்டார பகுதியில் ஒரு வாரமாக பெய்த கனமழையால், பெரிய பள்ளத்தில் உள்ள தடுப்பணைகள் நிரம்பி வழிந்தன. இதையடுத்து, ஒரு வாரமாக, 120 மணி நேரம் தண்ணீர் உந்தப்பட்டு, ஜங்கமநாயக்கன் குட்டைக்கு கொண்டு செல்லப்பட்டது. சுமார் 7.5 கோடி லிட்டர் தண்ணீர் குட்டைக்கு சென்றதால் நிரம்பியது. இதனால், மகிழ்ச்சி அடைந்த குளத்து கமிட்டியினர், பொதுமக்கள், ஊராட்சி நிர்வாகம் சார்பில், குட்டையில் மலர் துாவி வருண பகவானுக்கு நன்றி கூறி வழிபட்டனர்.