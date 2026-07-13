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﻿ சாலக்குடிக்கு அரசு பஸ் இயக்க இருமாநில மக்கள் கோரிக்கை

﻿ சாலக்குடிக்கு அரசு பஸ் இயக்க இருமாநில மக்கள் கோரிக்கை

ADDED : ஜூலை 13, 2026 08:46 AM

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ADDED : ஜூலை 13, 2026 08:46 AM

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வால்பாறை: வால்பாறை - சாலக்குடி இடையே மீண்டும் அரசு பஸ் இயக்க வேண்டும் என, இருமாநில மக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.

வால்பாறைக்கு வரும் சுற்றுலா பயணியர், கேரள மாநிலம் சாலக்குடி செல்லும் வழித்தடத்தில் உள்ள அதிரப்பள்ளி அருவிக்கு செல்கின்றனர். வால்பாறை நகரில் இருந்து, 110 கி.மீ., தொலைவில் உள்ள சாலக்குடிக்கு, கடந்த ஆறு ஆண்டுகளுக்கு முன் வால்பாறை அரசு போக்குவரத்துக்கழகத்தின் சார்பில் பஸ் இயக்கப்பட்டது. இதனால், இருமாநில மக்களும், சுற்றுலா பயணியரும் மகிழ்ச்சியடைந்தனர்.

இந்நிலையில், கடந்த ஆறு ஆண்டுகளாக வால்பாறையில் இருந்து சாலக்குடிக்கு அரசு பஸ் இயக்கப்படவில்லை. இதனால், இருமாநில மக்கள் கடும் அவதிக்குள்ளாகி வருகின்றனர்.

இருமாநில மக்கள் கூறியதாவது:

வால்பாறையில், கேரளாவைச்சேர்ந்த மக்கள் அதிகம் வசிக்கின்றனர். அதே போல் கேரள மாநில எல்லையில் உள்ள மளுக்கப்பாறை எஸ்டேட் பகுதியில், தமிழகத்தை சேர்ந்த மக்கள் வசிக்கின்றனர்.

கேரளாவில் அரசு பஸ்களில் மகளிருக்கு இலவச பயண திட்டம் செயல்படுத்தப்பட்டதால், கடந்த, 65 ஆண்டுகளாக சாலக்குடியிலிருந்து வால்பாறைக்கு இயக்கப்பட்ட தனியார் பஸ் போதிய வருவாய் இல்லையென கூறி நிறுத்தப்பட்டுள்ளது.

ஏற்கனவே அரசு பஸ் நிறுத்தப்பட்ட நிலையில், தற்போது தனியார் பஸ்சும் நிறுத்தப்பட்டதால் இருமாநில மக்கள் கடும் அதிருப்தியில் உள்ளனர். எனவே, வால்பாறை அரசு போக்குவரத்துக்கழகத்தின் சார்பில் சாலக்குடிக்கு மீண்டும் பஸ் இயக்க வேண்டும்.

இவ்வாறு, கூறினர்.

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