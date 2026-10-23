வறட்சி அரக்கன் கொடும்பாவி எரித்து மக்கள் நுாதன வழிபாடு
வறட்சி அரக்கன் கொடும்பாவி எரித்து மக்கள் நுாதன வழிபாடு
UPDATED : அக் 02, 2026 12:00 AM
ADDED : அக் 01, 2026 07:07 PM
ஆனைமலை: ஆனைமலை பகுதியில் தென்மேற்கு பருவமழை போதிய அளவு பெய்யாததால், விவசாயிகள் கவலை அடைந்தனர். தென்னை மரங்களை காப்பாற்ற விலைக்கு தண்ணீர் வாங்கி பயன்படுத்தும் நிலை ஏற்பட்டுள்ளது.
சாகுபடி செய்த பயிர்கள் கருகும் நிலையில் உள்ளன. போதிய மழையில்லாத காலங்களில், மழை வேண்டி மக்கள் பல்வேறு சடங்குகளை இன்றளவும் மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.
அதன்படி, மழை வேண்டி ஆனைமலை அருகே மஞ்சநாயக்கனுாரில், மழைச்சடங்காக, கொடும்பாவி எரித்து, ஒப்பாரி வைத்து வழிபாடு செய்ய முடிவெடுத்தனர். தயார் செய்யப்பட்ட கொடும்பாவி உருவ பொம்மையை ஆண்களும், பெண்களும் ஒப்பாரி பாடியபடி ஊர் முழுவதும் சுற்றி வந்தனர்.
மக்கள் கூறுகையில், ‘தென்மேற்கு பருவமழை பெய்யாததால் பயிர்களும், கால்நடைகளும் தண்ணீர் இன்றி பாதிக்கப்பட்டுள்ளன. கடந்த சில நாட்களுக்கு முன், ஊர் கூட்டம் நடத்தப்பட்டு இந்த சடங்கு நடத்த முடிவு செய்யப்பட்டது.
வறட்சி அரக்கன் கொடும்பாவியை, ஊருக்கு நடுவே இழுத்து சென்று, பெருமழை பெய்யணும் என ஒப்பாரி பாடியபடி எரித்தோம். இதனால், விரைவில் மழை வரும் என நம்புகிறோம்,’ என்றனர்.