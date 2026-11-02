தண்ணீர் விநியோகிக்காததை கண்டித்து மக்கள் சாலை மறியல்
தண்ணீர் விநியோகிக்காததை கண்டித்து மக்கள் சாலை மறியல்
UPDATED : நவ 01, 2026 04:38 PM
ADDED : நவ 01, 2026 04:36 PM
பேரூர்: ஆறுமுககவுண்டனூரில், சரிவர தண்ணீர் விநியோகிக்காததால், ஊராட்சி நிர்வாகத்தை கண்டித்து பொதுமக்கள் சாலை மறியலில் ஈடுபட்டனர்.
பேரூர் செட்டிபாளையம் ஊராட்சிக்குட்பட்ட, 14வது வார்டு அம்பேத்கர் காலனியில், 60 குடும்பங்கள் உள்ளன. இப்பகுதியில் தினசரி காலை, மாலை என இருமுறை போர்வெல் தண்ணீர் விநியோகிக்கப்பட்டு வந்தது.
கடந்த 4 நாட்களாக, சரியான நேரத்திற்கு தண்ணீர் விநியோகிக்கப்படவில்லை எனக்கூறி, அப்பகுதி மக்கள், நேற்று இரவு சுண்டக்காமுத்தூர் –- பேரூர் செட்டிபாளையம் சாலையில், திடீரென சாலை மறியலில் ஈடுபட்டனர்.
தகவலறிந்த பேரூர் போலீசார் மற்றும் ஊராட்சி நிர்வாகத்தினர், பொதுமக்களிடம் பேசினர். சரியான நேரத்திற்கு தண்ணீர் விநியோகிக்கப்படும் என, பேரூர் செட்டிபாளையம் ஊராட்சி செயலர் கவிதாகலா உறுதியளித்ததை தொடர்ந்து, பொதுமக்கள் கலைந்து சென்றனர். இதனால் சுண்டக்காமுத்தூர் –- பேரூர் செட்டிபாளையம் சாலையில், சுமார் 30 நிமிடங்கள் போக்குவரத்து பாதிக்கப்பட்டது.