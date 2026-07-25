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/உள்ளூர் செய்திகள்/கோயம்புத்தூர்/ கோமங்கலம்புதுார் சுங்கச்சாவடியில் மக்கள் மறியல்... போராட்டம்!:உள்ளூர்வாசிகளுக்கு விலக்கு அளிக்க வலியுறுத்தல்

கோமங்கலம்புதுார் சுங்கச்சாவடியில் மக்கள் மறியல்... போராட்டம்!:உள்ளூர்வாசிகளுக்கு விலக்கு அளிக்க வலியுறுத்தல்

கோமங்கலம்புதுார் சுங்கச்சாவடியில் மக்கள் மறியல்... போராட்டம்!:உள்ளூர்வாசிகளுக்கு விலக்கு அளிக்க வலியுறுத்தல்

ADDED : ஜூலை 25, 2026 03:00 AM

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ADDED : ஜூலை 25, 2026 03:00 AM

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பொள்ளாச்சி: பொள்ளாச்சி அருகே கோமங்கலம்புதுார் சுங்கச்சாவடியில், கட்டணம் விலக்கு அளிக்கக்கோரி பொதுமக்கள் திடீரென மறியலில் ஈடுபட்டதால், பரபரப்பு ஏற்பட்டது. மத்திய அரசின், 'பாரத் மாலா பிரயோஜனா' திட்டத்தின் கீழ், பொள்ளாச்சி -- திண்டுக்கல் கமலாபுரத்தை இணைக்கும் வகையில், நான்கு வழிச்சாலை திட்டம், தேசிய நெடுஞ்சாலை ஆணையம் வாயிலாக மேற்கொள்ளப்படுகிறது.

மொத்தம், 3,649 கோடி ரூபாய் மதிப்பீட்டில், புதிய நான்கு வழிச்சாலை அமைக்கப்படுகிறது. அதில், கோமங்கலம்புதுாரில் கடந்த, 8ம் தேதி முதல் சுங்கச்சாவடி திறக்கப்பட்டு கட்டணம் வசூலிக்கப்படுவதாக அறிவிக்கப்பட்டது.

கோமங்கலம்புதுார், சுங்கச்சாவடியை சேர்ந்த, 20 கி.மீ.,ல் வசிக்கும் மக்களுக்கு சுங்க கட்டணத்தில் இருந்து முழு விலக்கு அளிக்க வேண்டும் என, மா.கம்யூ., கட்சியினர், தேசிய நெடுஞ்சாலை ஆணைய திட்ட இயக்குனர், மாவட்ட கலெக்டர், சப் - கலெக்டர் மற்றும் அதிகாரிகளுக்கு மனு அனுப்பி வலியுறுத்தினர்.

பொள்ளாச்சி எம்.எல்.ஏ., நித்தியானந்தன், முன்னாள் அமைச்சர் பொள்ளாச்சி ஜெயராமன், இதற்குரிய நடவடிக்கை எடுக்க வலியுறுத்திய நிலையில், எம்.பி., ஈஸ்வரசாமி, உடுமலை எம்.எல்.ஏ.,ஜெயக்குமார் ஆகியோர் இப்பிரச்னைக்காக குரல் கொடுத்தனர்.

தொடர் அழுத்தம் காரணமாக,சுங்கச்சாவடி பயன்பாட்டுக்கு வருவது நிறுத்தம் செய்யப்பட்டது.

இந்நிலையில், நேற்று கோமங்கலம்புதுார் சுங்கச்சாவடியில் சோதனை ஓட்டம் நடைபெற்றது. அதில், வாகனங்கள் கடக்க எவ்வளவு மணி நேரம் ஆகிறது; சென்சார் முறையாக இயங்குகிறதா என தேசிய நெடுஞ்சாலை ஆணையம் வாயிலாக சோதனை மேற்கொள்ளப்பட்டது.

இச்சூழலில், சுங்கச்சாவடியில் வாகனங்கள் நிறுத்தம் செய்வதை கண்ட மக்கள், திடீரென மறியலில் ஈடுபட்டனர்.

பொதுமக்கள் கூறியதாவது: சுங்கச்சாவடியில் உள்ளூர் மற்றும் சுற்றுப்பகுதி மக்களுக்கு சுங்க கட்டணம் வசூலில் விலக்கு அளிக்க வேண்டும் என கோரிக்கை விடுக்கப்பட்டது. இது குறித்து உரிய பதில்கள் கிடைக்கவில்லை.

தற்போது, சோதனை ஓட்டம் என்ற பெயரில் வாகனங்களை நிறுத்தம் செய்து இயக்குகின்றனர். எங்களது கோரிக்கைக்கு உரிய பதில் கொடுத்து இயக்கலாம். இவ்வாறு, அவர்கள் தெரிவித்தனர்.

மக்களிடம் பேச்சுவார்த்தை சம்பவ இடத்துக்கு சென்ற டி.எஸ்.பி., நவீன்குமார் மற்றும் போலீசார், பேச்சு நடத்தினர். பொதுமக்களிடம், 'சோதனை ஓட்டம் மட்டுமே நடக்கிறது; எவ்வித கட்டணமும் வ சூ லிக்கப்படுவதில்லைஉரிய அறிவிப்பு வெளியிட்டு செயல்பாட்டுக்கு கொண்டு வரப்படும்,' என உறுதியளித்தனர்.

பொதுமக்கள் மறியலை கைவிட்டு கலைந்து சென்றனர். இச்சம்பவத்தால் அப்பகுதியில் பரபரப்பு ஏற்பட்டது.

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