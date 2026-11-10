தீபாவளி விடுமுறை முடிந்து பணிக்கு திரும்பிய மக்கள்
தீபாவளி விடுமுறை முடிந்து பணிக்கு திரும்பிய மக்கள்
UPDATED : நவ 10, 2026 09:50 AM
ADDED : நவ 10, 2026 09:46 AM
UPDATED : நவ 10, 2026 09:50 AM ADDED : நவ 10, 2026 09:46 AM
பொள்ளாச்சி: பொள்ளாச்சி பஸ் ஸ்டாண்டில், தீபாவளி பண்டிகை விடுமுறைக்காக சொந்த ஊர் வந்த மக்கள், மீண்டும் அவரவர் பணிபுரியும் ஊர்களுக்கு திரும்பினர். இதனால், பஸ் ஸ்டாண்டில் பயணியர் கூட்டம் நிறைந்து காணப்பட்டது.
தீபாவளி பண்டிகை நேற்றுமுன்தினம் கோலாகல மாக கொண்டாடப்பட்டது. இதையொட்டி, கடந்த மூன்று நாட்கள் விடுமுறை கிடைத்தது. தொடர் விடுமுறையால், பல மாவட்டங்கள் மற்றும் மாநிலங்களில், பணிபுரியும் மக்கள், சொந்த ஊரான பொள்ளாச்சிக்கு வந்தனர்.
நேற்றுடன் விடுமுறை முடிந்த நிலையில், அவரவர் பணிபுரியும் இடத்திற்கு புறப்பட்டுச்சென்றனர். கிராமப்புறங்களில் இருந்து மக்கள் அதிகளவு பஸ்களில் வந்து, வேலை செய்யும் இடங்களுக்கு சென்றனர். இதனால், பஸ் ஸ்டாண் டில் வழக்கத்துக்கும் மாறாக பயணியரின் கூட்டம் நிறைந்து காணப்பட்டது.
குறிப்பாக, கோவை, பல்லடம், திருப்பூர், சேலம், ஈரோடு செல்லும் பஸ்களில் கூட்டம் அதிகரித்தது. பயணியர் பலரும் பஸ்களில் இடம் பிடிக்க ஆர்வம் காட்டினர். அதேபோல, பொள்ளாச்சி, கோவை உள்ளிட்ட பகுதிகளில் இருந்து, தென் மாவட்டங்களுக்கு சென்றவர்கள் மீண்டும் ஊர் திரும்ப வசதியாக, போக்குவரத்து கழகம் சார்பில், சிறப்பு பஸ்கள் இயக்கப்பட்டன.