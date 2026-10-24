/உள்ளூர் செய்திகள்/கோயம்புத்தூர்/தெருநாய் கூட்டம் அச்சத்தில் மக்கள்
UPDATED : அக் 09, 2026 06:38 PM
ADDED : அக் 09, 2026 06:36 PM
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அன்னுார்: கூட்டமாய் திரியும் தெருநாய்களால், அன்னுார் மக்கள் அச்சத்தில் உள்ளனர்.
அன்னுார் பேரூராட்சியில், 15 வார்டுகளில், 30 ஆயிரம் பேர் வசிக்கின்றனர். அன்னுார் தென்னம்பாளையம் ரோடு, டெலிபோன் எக்ஸ்சேஞ்ச் ரோடு, அ.மு.காலனி பகுதியில், தெருநாய்கள் கூட்டம் கூட்டமாய் திரிகின்றன. தென்னம்பாளையம் ரோடு மக்கள் கூறுகையில், ‘இங்கு கூட்டம் கூட்டமாக திரியும் தெரு நாய்கள், பெண்கள், குழந்தைகள் மற்றும் முதியோரை துரத்துகின்றன. இதுகுறித்து பேரூராட்சி அலுவலகத்திலும் புகார் தெரிவித்துள்ளோம். தெருநாய்களை கட்டுப்படுத்தவும், வேறு இடங்களுக்கு அப்புறப்படுத்தவும், பேரூராட்சி அதிகாரிகள் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்’ என்றனர்.