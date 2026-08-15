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கனரக வாகனங்களால் நெரிசல் வெங்கிட்டாபுரம் மக்கள் அவதி

கனரக வாகனங்களால் நெரிசல் வெங்கிட்டாபுரம் மக்கள் அவதி

ADDED : ஆக 13, 2026 06:11 PM

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ADDED : ஆக 13, 2026 06:11 PM

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சூலூர்: கனரக வாகனங்களால் வெங்கிட்டாபுரம் ரோட்டில் போக்குவரத்து நெரிசல் ஏற்படுவதால் மக்கள் அவதிக்குள்ளாகி உள்ளனர்.

சூலூர் அடுத்துள்ள சின்னியம்பாளையம் அவிநாசி ரோட்டில் இருந்து வெங்கிட்டாபுரம் செல்லும் ரோடு உள்ளது. இந்த ரோடு வழியாக எல் அண்ட் டி பை -பாஸ் ரோடு செல்லவும், குளத்தூர், சூலூர், நீலம்பூர் செல்லும் வாகனங்கள் இயக்கப்படுகின்றன. இந்நிலையில், இந்த ரோட்டில் கன ரக வாகனங்கள் அதிகளவில் இயக்கப்படுவதால், போக்குவரத்து நெரிசல் ஏற்படுவதாக வெங்கிட்டாபுரம் மக்கள் புகார் தெரிவித்துள்ளனர்.

இதுகுறித்து அப்பகுதி மக்கள் கூறியதாவது:

எல் அண்ட் டி பை- பாஸ் ரோடு வழியாக கேரளா செல்லும் கார், வேன் உள்ளிட்ட வாகனங்கள் இந்த ரோட்டில் இயக்கப்படுகின்றன. அதேபோல், கிழக்கு பகுதியில் உள்ள கிராமங்களுக்கு செல்லும் வாகனங்களும் அதிகளவில் இயக்கப்படுகின்றன. அதனால், இந்த ரோட்டில் போக்குவரத்து எந்நேரமும் உள்ளது. இந்நிலையில், வெளிமாநில கனரக வாகனங்கள் அடிக்கடி இந்த ரோட்டில் வருவதால், போக்குவரத்து நெரிசல் ஏற்பட்டு வாகனங்கள் அணிவகுத்து நிற்கின்றன. மாலை நேரத்தில் அரசு மற்றும் தனியார் பஸ்களும் இந்த ரோட்டில் இயக்கப்படுவதால் மக்கள் அவதிக்குள்ளாகி உள்ளனர். கனரக வாகனங்கள் இயக்குவதை தடுக்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.

இவ்வாறு, அவர்கள் கூறினர்.

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