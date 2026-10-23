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காரணமின்றி குடிநீர் நிறுத்தம் பச்சாபாளையம் மக்கள் அவதி
காரணமின்றி குடிநீர் நிறுத்தம் பச்சாபாளையம் மக்கள் அவதி
UPDATED : அக் 22, 2026 07:56 PM
ADDED : அக் 22, 2026 07:54 PM
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கோவை: பச்சாபாளையம் கிராமத்தில் திடீரென்று நிறுத்தப்பட்ட பொது குடிநீர் குழாய் வினியோகத்தை தொடர வேண்டும் என்று கிராம மக்கள் கலெக்டரிடம் வலியுறுத்தியுள்ளனர்.
கிராம மக்கள் கொடுத்த மனு: அன்னுார் ஊராட்சி ஒன்றியத்துக்கு உட்பட்ட பச்சாபாளையம் கிராமத்தில், மக்களின் குடிநீர் தேவைக்காக இரண்டு பொது குடிநீர் குழாய்கள் அமைத்திருந்தனர்.
அதில் அத்திக்கடவு குடிநீர் இரு தினங்களுக்கு ஒரு முறை வினியோகம் செய்யப்பட்டது.
கடந்த, 10 நாட்களாக திடீரென குடிநீர் விநியோகம் நிறுத்தப்பட்டது. கிராம மக்கள் குடிநீருக்காக வெகு துாரம் செல்லும் நிலை ஏற்பட்டது.
அத்திக்கடவு குடிநீர் தொடர்ந்து கிடைக்க விரைந்து நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.இவ்வாறு கிராம மக்கள் மனுவில் கூறியுள்ளனர்.