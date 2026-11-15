புதிய சாலையில் பள்ளம் அவதிக்குள்ளான மக்கள்

UPDATED : நவ 14, 2026 07:44 PM
ADDED : நவ 14, 2026 07:38 PM
துடியலூர்: மாநகராட்சிக்கு உட்பட்ட துடியலூர் வார்டு எண், 1 ல் பி.எம்.பி., வசந்தம் நகர் பகுதியில் பாதாள சாக்கடை பணிகள் முடிவடைந்து, புதிதாக போடப்பட்ட தார் சாலையின் நடுவே பெரிய பள்ளம் ஏற்பட்டது.
இதையடுத்து மக்கள் பள்ளத்தை செடிகள் மற்றும் கற்கள், துணி வைத்து மூடி வைத்தனர். விபத்து ஏற்படும் முன் மாநகராட்சி அதிகாரிகள் உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என,மக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.
அப்பகுதி மக்கள் கூறுகையில்,' பள்ளம் ஏற்பட்டு நீண்ட நாட்கள் ஆகிவிட்டன. மாநகராட்சி அதிகாரிகளிடமும், கவுன்சிலரிடமும் முறையிட்டும் எந்த பலனும் இல்லை. இதுவரை எந்த நடவடிக்கையும் எடுக்கப்படவில்லை. இது பிரதான சாலையாக உள்ளதால், போக்குவரத்துக்கு மிகவும் இடைஞ்சலாக உள்ளது. பள்ளி செல்லும் குழந்தைகளும், பள்ளி வேன்களும், வேலைக்கு செல்லும் பெண்கள், முதியோர் உள்ளிட்ட பலர் இந்த ரோட்டை அன்றாடம் கடந்து செல்கின்றனர். உடனடியாக இப்பள்ளத்தை பழுது பார்த்து நடவடிக்கை எடுக்க மாநகராட்சி அதிகாரிகள் முன் வர வேண்டும்' என்றனர்.