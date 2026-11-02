அடுக்கடுக்கான புகார்: கிராம சபை கூட்டங்களில் மக்கள் ...நிலவும் பிரச்னைகள் தீர எதிர்பார்ப்பு
அடுக்கடுக்கான புகார்: கிராம சபை கூட்டங்களில் மக்கள் ...நிலவும் பிரச்னைகள் தீர எதிர்பார்ப்பு
UPDATED : நவ 02, 2026 03:22 AM
ADDED : நவ 01, 2026 07:45 PM
மேட்டுப்பாளையம்: உள்ளாட்சிகள் தினத்தையொட்டி நேற்று நடந்த சிறப்பு கிராம சபா கூட்டத்தில், பொதுமக்கள் பல்வேறு கேள்விகளை எழுப்பினர்.
காரமடை ஊராட்சி ஒன்றியத்துக்கு உட்பட்ட தேக்கம்பட்டி ஊராட்சியில், நிர்வாக வசதிக்காக, ஒரு பகுதியை தேக்கம்பட்டி ஊராட்சி எனவும், மற்றொரு பகுதியை ராமேகவுண்டன்புதுார் ஊராட்சி எனவும் பிரித்துள்ளது. தேக்கம்பட்டி ஒரே ஊராட்சியாக இருந்த போது, வனபத்ரகாளியம்மன் கோவில் தேக்கம்பட்டி ஊராட்சியில் இருந்தது. தற்போது இரண்டாக பிரித்ததால், இரண்டு ஊராட்சிகளும், கோவிலை எங்கள் ஊராட்சியில் சேர்க்கும்படி அரசுக்கு கோரிக்கை விடுத்து வருகின்றனர்.
தேக்கம்பட்டி ஊராட்சி கிராம சபை கூட்டம், ஊராட்சி அலுவலகத்தில் நடந்தது. தனி அலுவலர், மண்டல துணை வட்டார வளர்ச்சி அலுவலர் ஜமுனாதேவி தலைமை வகித்தார். ஊராட்சி செயலர் செந்தில்குமார், வரவு செலவு அறிக்கை மற்றும் அரசு அறிவித்த அறிவிப்புகளை வாசித்தார். தேக்கம்பட்டி ஊர் கிராம மக்கள் சார்பில், ஊர்கவுடர் திருநாவுக்கரசு, தேசப்பன், சிவராமலிங்கம் ஆகியோர் அளித்த மனுவில், '100 ஆண்டுகளுக்கு மேலாக, தேக்கம்பட்டி ஊராட்சியில் தான், இந்து சமய அறநிலையத்துறைக்கு உட்பட்ட வனபத்ரகாளியம்மன் கோவில் உள்ளது. தேக்கம்பட்டி ஊர் மக்கள் தலைமுறை தலைமுறையாக அம்மனை வழிபட்டு வருகின்றனர். கோவில் அரசு கெஜட்டில் தேக்கம்பட்டி தேவிகோட்டம் வனபத்ரகாளியம்மன் கோவில் என உள்ளது. மேட்டுப்பாளையம் --- தேக்கம்பட்டி சாலையின் மேற்கு பகுதியில் கோவில் அமைந்துள்ளதால், தேக்கம்பட்டி ஊராட்சியுடன் சேர்க்க, தமிழக அரசு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்' என்று தெரிவித்துள்ளனர்.
அன்னுார்
கஞ்சப்பள்ளி ஊராட்சியில், ஊத்துபாளையத்தில் நடந்த கூட்டத்தில், ஊராட்சி செயலர் ராஜேந்திரன் தீர்மானங்கள் வாசித்தார்.
பொதுமக்கள் பேசுகையில், 'எங்கள் ஊராட்சியில் டாஸ்மாக் கடை அல்லது மனமகிழ் மன்ற மதுபான பார் திறக்கக் கூடாது' என்றனர். 'இதுகுறித்து ஊராட்சியில் தீர்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டு, அரசுக்கு அனுப்பப்படும்' என, துணை வட்டார வளர்ச்சி அலுவலர் சிவக்குமார் உறுதியளித்தார்.
வடக்கலுார் ஊராட்சி கிராம சபை கூட்டத்தில், ஊராட்சி செயலர் பாலமுருகன் தீர்மானங்கள் வாசித்தார். சமூக ஆர்வலர் மயில்சாமி பேசுகையில், ''வடக்கலுாரில், முழு நேரமாக புதிய ஊராட்சி செயலாளர் நியமிக்க வேண்டும்,'' என்றார்.
மக்கள் பேசுகையில் 'வடக்கலுார் அங்கன்வாடி மையத்துக்கு செப்டிக் டேங்க் அமைக்க வேண்டும். வடக்கலுார் மற்றும் கரியாகவுண்டனுாரில் கழிவுநீர் வடிகால் அமைக்க வேண்டும்' என்றனர்.
முன்னாள் ஊராட்சி தலைவர் ராஜ்குமார் பேசுகையில், ''கிராம சபை கூட்டம் குறித்து, பலருக்கு தகவல் தெரிவிக்கப்படவில்லை,'' என்றார்.
அக்கரை செங்கப்பள்ளி ஊராட்சி கிராம சபை கூட்டத்தில் சமூக ஆர்வலர் பானு பேசுகையில், ''அரசு நிர்ணயித்த அளவு மக்கள் பங்கேற்காமலே கிராம சபை உறுப்பினர் கூட்டம் நடத்தப்படுகிறது. இது விதிமீறல்,'' என்றார்.
குப்பனுார் ஊராட்சி கிராம சபை கூட்டத்தில், சமூக ஆர்வலர் விமல்குமார் பேசுகையில், ''கடந்த ஆறு மாதங்களில் பராமரிப்பு பணி, மின்மோட்டார் பழுதுபார்த்தல் ஆகியவற்றுக்கு எவ்வளவு செலவு செய்யப்பட்டது என்கிற தகவல் மட்டும் வாசிக்கப்பட்டது. ஆவணங்கள் காண்பிக்கப்படவில்லை,'' என்றார்.
சூலுார்
சூலுார் ஒன்றியத்தில், 18 ஊராட்சிகளில் நேற்று கிராம சபை கூட்டம் நடந்தது. பட்டணம் ஊராட்சியில் நடந்த கூட்டத்தில், ஒர்க்ஷாப் தொழிலாளி சந்தோஷ், அடிப்படை கோரிக்கைகளை தீர்மானமாக நிறைவேற்ற வேண்டும் எனக்கோரி, தரையில் படுத்து போராட்டம் நடத்தினார்.
சந்தோஷ் கூறுகையில், ''பட்டணம்புதுாரில் இருந்து ஒண்டிப்புதுார் செல்லும் மக்கள், பள்ளி, கல்லுாரி மாணவியர், 'எல் அண்ட் டி' பை--பாஸ் ரோட்டை கடக்க முடியாமல் தவிக்கின்றனர். இங்கு, காலை, மாலை நேரங்களில் போலீசார் பாதுகாப்பு பணியில் இருக்க வேண்டும். பல பிரச்னைகள் குறித்து கிராம கூட்டத்தில் வலியுறுத்தப்பட்டு வந்தாலும், தீர்மானம் நிறைவேற்றுவதில்லை,'' என்றார்.
முதலிபாளையத்தில் நடந்த கிராம சபை கூட்டத்தில், குடிநீர் பற்றாக்குறையை தீர்க்க வேண்டும் என, மக்கள் கோரிக்கை விடுத்தனர்.