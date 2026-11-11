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தீபாவளி விடுமுறையை கழிக்க சித்திரைச்சாவடிக்கு வந்த மக்கள்
தீபாவளி விடுமுறையை கழிக்க சித்திரைச்சாவடிக்கு வந்த மக்கள்
ADDED : நவ 10, 2026 03:25 PM
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தொண்டாமுத்தூர்: தீபாவளி பண்டிகையொட்டி நேற்று, விடுமுறையாக அரசு அறிவித்தது.
நகரவாசிகள் குடும்பத்தாருடன், புறநகர் பகுதிகளுக்கு படையெடுத்தனர். சிறுவாணி சாலையிலுள்ள சித்திரைச்சாவடி அணைக்கட்டில், நீர்நிலைகளை பார்த்து ரசித்து விடுமுறையை கழித்தனர்.
காலை முதலே, கும்பல் கும்பலாக மக்கள் வந்து, நொய்யல் ஆற்றில் குடும்பத்துடன் நீராடி மகிழ்ந்தனர். சித்திரைச்சாவடி அணைக்கட்டு நேற்று சுற்றுலாத்தலமாக மாறியிருந்தது.