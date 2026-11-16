/உள்ளூர் செய்திகள்/கோயம்புத்தூர்/காட்டு சூரிய காந்தி பூ கண்டு ரசித்த மக்கள்
UPDATED : நவ 15, 2026 04:32 PM
ADDED : நவ 15, 2026 04:30 PM
அ நிறம் | அளவு
வால்பாறை: வால்பாறையில் பரவலாக பூத்துக்குலுங்கும் காட்டுசூரியகாந்தி பூக்களை, மக்களும், சுற்றுலா பயணியர் கண்டு ரசித்தனர்.
வால்பாறையில் தற்போது பருவமழை சாரல்மழையாக பெய்கிறது. சீதோஷ்ண நிலை மாற்றத்தால் காலை, மாலை நேரங்களில் கடும் பனிமூட்டமும், பகல் நேரத்தில் வெயிலும் நிலவுகிறது.
வால்பாறை மலைப்பகுதியில் பல்வேறு வகையான பூக்கள் பூத்துள்ளன. தற்போது கார்த்திகை மாதம் துவங்கவுள்ள நிலையில், பல்வேறு எஸ்டேட் பகுதியில் மஞ்சள் நிறத்திலான காட்டு சூரியகாந்தி பூக்கள் பரவலாக பூத்து குலுங்குகின்றன. சாலையோரம் பூத்துக்குலுங்கும் இப்பூக்களை, மக்களும், சுற்றுலா பயணியரும் வெகுவாக கண்டு ரசித்தனர்.