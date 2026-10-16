கோவையின் புதிய அடையாளம் பெரியார் அறிவுலகம்! தமிழக முதல்வர் விஜய் இன்று திறந்து வைக்கிறார்
கோவையின் புதிய அடையாளம் பெரியார் அறிவுலகம்! தமிழக முதல்வர் விஜய் இன்று திறந்து வைக்கிறார்
UPDATED : அக் 16, 2026 12:14 AM
ADDED : அக் 16, 2026 12:00 AM
UPDATED : அக் 16, 2026 12:14 AM ADDED : அக் 16, 2026 12:00 AM
கோவை: தமிழக பொதுப்பணித்துறையால், கோவை காந்திபுரத்தில் ரூ.300 கோடியில் ‘பெரியார் அறிவுலகம்’ என்கிற பெயரில், நுாலகம் மற்றும் அறிவியல் மையம் கட்டப்பட்டு உள்ளது. முதல்வர் விஜய் இன்று (16ம் தேதி) காலை 11:00 மணிக்கு திறந்து வைத்து, பார்வையிடுகிறார்.
சென்னையில் இருந்து இன்று காலை விமானத்தில் கோவை வரும் முதல்வர் அவிநாசி சாலை, எல்.ஐ.சி.,வழியாக பார்க் கேட் வந்து, நஞ்சப்பா சாலையில் வலது புறம் திரும்பி பெரியார் நூலகத்தை அடைகிறார். 10 கிலோ மீட்டர் துாரம் நடக்கும் ரோடு ஷோவில், சாலையின் இரு புறமும் பொதுமக்கள் நின்று முதல்வரை பார்க்க ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது.இதற்காக பேரிகார்டுகள் அமைக்கப்பட்டுள்ளது.
அறிவியல் மையத்தில் உள்ள படைப்புகளின் செயல்பாடுகளை அரசு மற்றும் மாநகராட்சி பள்ளி மாணவ, மாணவியர் விளக்க உள்ளனர். முடிவுற்ற பல்வேறு திட்டங்களை துவக்கி வைத்து, புதிய திட்டங்களுக்கு அடிக்கல் நடுகிறார். பின், பயனாளிகளுக்கு நலத்திட்ட உதவி வழங்குகிறார்.
இத்திட்டம் தமிழக அரசின் 2024–25 பட்ஜெட்டில் அறிவிக்கப்பட்டது. காந்திபுரத்தில் சிறைத்துறைக்குச் சொந்தமான, 6.98 ஏக்கர் நிலம் தேர்வு செய்யப்பட்டது. அதில், 1.98 லட்சம் சதுரடியில் தரைத்தளம் மற்றும் ஏழு தளங்களுடன் கட்டப்பட்டது. புத்தகத்தை பிரித்து வைத்திருப்பதுபோல் வடிவமைத்து கட்டியிருப்பது இதன் சிறப்பு.
ரூ.245 கோடியில் கட்டுமான பணி, ரூ.50 லட்சத்துக்கு புத்தகங்கள், இ–புத்தகங்கள், ரூ.5 லட்சத்துக்கு கம்ப்யூட்டர்கள், படிப்பதற்கான வசதிகள், தகவல் தொழில்நுட்ப வசதிகள் என ரூ.300 கோடியில் பணிகள் செய்யப்பட்டு இருக்கின்றன. 2024 நவ., 6ல் அப்போதைய முதல்வர் ஸ்டாலின் அடிக்கல் நட்டார்; 2026 ஜனவரியில் திறக்க முடிவு செய்யப்பட்டது. அதற்குள் கட்டுமான பணி முடியவில்லை. த.வெ.க., ஆட்சிக்கு வந்தபின், அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜுனா, நேரில் ஆய்வு செய்து, கட்டுமானப் பணியில் உள்ள குறைகளை நிவர்த்தி செய்ய அறிவுறுத்தினார். அவை சரி செய்யப்பட்டதை தொடர்ந்து, முதல்வர் விஜய் இன்று திறந்து வைக்கிறார்.
என்னென்ன இருக்கு
தரைத்தளத்தில் மாற்றுத்திறனாளிகள் பிரிவு, ஆடிட்டோரியம், கோளரங்கம், முதல் தளத்தில் வரவேற்பறை, அறிவியல் கண்காட்சி அறை, இரண்டாம் தளத்தில் சொந்த நுால்கள் பிரிவு, குழந்தைகளுக்கான நுாலகம், மூன்றாம் தளத்தில் நிர்வாக அலுவலகம், போட்டி தேர்வுக்கான நுாலகம், நான்காம் தளத்தில் பருவ இதழ்கள் பிரிவு, தமிழ் நுால்கள் பிரிவு, ஐந்தாம் தளத்தில் ஆங்கில நுால்கள் பிரிவு மற்றும் இன்குபேஷன் சென்டர், ஆறாம் தளத்தில் ஆங்கில நுால்கள் பிரிவு மற்றும் இன்குபேஷன் சென்டர், ஏழாம் தளத்தில் அறிவியல் மையம், டிஜிட்டல் நுாலகம் உள்ளன.
அதிசயத்துப் பார்க்கலாம்
தரைத்தளத்தின் கடைசி பகுதியில் கோளரங்கத்தில் வானியல் அதிசயங்களை ரசித்துப் பார்க்கலாம். ரோபோவுக்கு முன் நின்று மைக்கில் கேள்வி கேட்கலாம்; இணையத்தில் தேடி, நமது கேள்விக்கான பதிலை சொல்லும். மறைந்த முன்னாள் ஜனாதிபதி கலாம் அருகே இருக்கையில் நாமும் அமர்ந்து பேசுவதுபோல் ஏ.ஆர்., தொழில்நுட்பத்துடன் வடிவமைக்கப்பட்டு உள்ளது. கேள்வி கேட்டால், அவர் பதிலளிப்பதுபோல் காட்சிப்படுத்தப்பட்டு உள்ளது.
சூரிய குடும்பத்தின் செயல்பாடுகளை அறியலாம். எடை அளவிடும் மேடை உள்ளது. அதன் மீது நின்றால், சூரிய குடும்பத்தில் உள்ள ஒவ்வொரு கோள்களிலும் எடை எவ்வளவு மாறுபடுகிறது என அறியலாம். உலகம் இங்கே தலை கீழே என்கிற தலைப்பில் மாய அறை படிப்பகம் வடிமைக்கப்பட்டு உள்ளது. புத்தக அலமாரி, மேஜை, நாற்காலி, கடிகாரம், கதவு உள்ளிட்ட நுாலக அறை தலைகீழாக அமைந்திருக்கிறது.
இயந்திர டி–ரெக்ஸ் இயக்கத்தில் டைனோசர் இருக்கிறது. அதன் இயக்கத்தை உயிரோட்டமாக காட்டுகிறது. கை அசைவுகளால் இசைக்கும் சுவர் இருக்கிறது. சுழல் சுரங்கமும், ஹோலோகிராம் வலைச்சுவர், ஆழம் தெரியாத பள்ளமும் நம்மை மிரள வைக்கும். இதுபோல், பல்வேறு அறிவியல் அதிசயங்களை பார்த்து அதிசயிக்கலாம். ஒவ்வொரு இடத்திலும் தமிழ் மற்றும் ஆங்கிலத்தில் எளிதாக புரியும் வகையில் விளக்கம் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது.