நகரில் நிரந்தர போக்குவரத்து நெரிசல்: மக்கள் பாதிப்பு
நகரில் நிரந்தர போக்குவரத்து நெரிசல்: மக்கள் பாதிப்பு
UPDATED : நவ 06, 2026 07:41 PM
ADDED : நவ 06, 2026 07:32 PM
உடுமலை: முக்கிய ரோடுகள் அனைத்தும், ஆக்கிரமிப்புகளால் குறுகலாகியும், கண்டுகொள்ளாத அரசுத்துறைகளால், நகரம் தீராத நெரிசலில், பாதித்து வருகிறது.
உடுமலை நகரம், கோவை–திண்டுக்கல் தேசிய நெடுஞ்சாலையில், அமைந்துள்ளது. நகரப்பகுதியில், தேசிய நெடுஞ்சாலை, மாநில நெடுஞ்சாலை மற்றும் நகராட்சிக்கு சொந்தமான ரோடுகள், அமைந்துள்ளன.
இந்த ரோடுகளில், தற்காலிக ஆக்கிரமிப்புகள் பல ஆண்டுகளாக அகற்றப்படாமல், நிரந்தர ஆக்கிரமிப்புகளாக மாறியுள்ளன.
பஸ் ஸ்டாண்ட், பழைய பஸ் ஸ்டாண்ட், தளி ரோடு, கல்பனா ரோடு, வ.உ.சி., வீதி, கச்சேரி வீதி, பசுபதி வீதி உட்பட முக்கிய ரோடுகளில் போக்குவரத்து நெரிசல் பல மடங்கு அதிகரித்துள்ளது.
நெரிசலை கட்டுப்படுத்த, போக்குவரத்து போலீஸ் சார்பில், ‘பார்க்கிங்’ இடத்தை வரையறுக்கும் திட்டமும் ரோட்டோர ஆக்கிரமிப்புகளால், முழுமையாக செயல்படுத்த முடியவில்லை.
தாறுமாறாக வாகனங்களை நிறுத்துவது, சரக்கு வாகனங்களை அனைத்து நேரங்களிலும் அனுமதிப்பது போன்ற காரணங்களால், அனைத்து நேரங்களிலும் போக்குவரத்து நெரிசல் ஏற்பட்டு, விபத்துகளும் அதிகரிக்கிறது.
நெடுஞ்சாலைத்துறை கட்டுப்பாட்டிலுள்ள, ராஜேந்திரா ரோட்டில், மட்டும், பிரச்னைகள் அதிகரிக்கும் போது, ஆக்கிரமிப்புகள் அகற்றப்படுகின்றன. நகரிலுள்ள, போக்குவரத்து நெரிசல் மிகுந்த பிற ரோடுகளில், எவ்வித பணிகளும் மேற்கொள்ளப்படுவதில்லை.
அனைத்து துறைகளையும் ஒருங்கிணைத்து நெரிசலை குறைக்கும் பணியை முன்னெடுக்க வேண்டும். இந்த ரோடுகளில் பண்டிகை காலத்தின் போது மக்கள் நடந்து செல்ல கூட வழியில்லாத நிலை உள்ளது.
அசம்பாவிதங்கள் ஏற்படும் முன் நடவடிக்கை எடுக்க, திருப்பூர் மாவட்ட நிர்வாகம் முன்வர வேண்டும். போக்குவரத்து போலீசில் காலிப்பணியிடங்களாலும் பல்வேறு பாதிப்புகள் ஏற்பட்டு வருகிறது. விதிமீறலுக்கு அபராதம் விதித்தல் உள்ளிட்ட பணிகளும் முடங்கியுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கதாகும்.