ஓடையை ஆக்கிரமித்து ரோடு அகற்ற கோரி முதல்வருக்கு மனு
ஓடையை ஆக்கிரமித்து ரோடு அகற்ற கோரி முதல்வருக்கு மனு
ADDED : அக் 20, 2026 09:39 PM
சோமனூர்:
ஓடையை ஆக்கிரமித்து ரோடு போட்டவர்கள் மீது நடவடிக்கை எடுக்க கோரி, ராமாச்சியம்பாளையம் மக்கள் முதல்வரின் தனிப் பிரிவுக்கு மனு அனுப்பி உள்ளனர்.
சோமனூர் அடுத்த ராமாச்சியம் பாளையம் வழியாக செல்லும் ஓடையை, தனியார் அறக்கட்டளையை சேர்ந்தவர்கள் ஆக்கிரமித்து, ரோடு அமைத்துள்ளனர். இதுகுறித்து, கரவழி மாதப்பூர் ஊராட்சி முன்னாள் துணை தலைவர் பாலசுப்பிரமணியம் மற்றும் பொதுமக்கள், முதல்வர் தனிப் பிரிவு மற்றும் சூலூர் வட்டார வளர்ச்சி அலுவலருக்கு அனுப்பியுள்ள மனு விபரம்:
நொய்யல் ஆற்றில் இருந்து சட்டவிரோதமாக மண்ணை எடுத்து, ராமாச்சியம்பாளையத்தில் உள்ள ஓடையை ஆக்கிரமித்து, தனியார் அறக்கட்டளையினர் ரோடு அமைத்துள்ளனர். ஆறு அடியாக இருந்த பாதை, 40 அடியாக அகலப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. இதன் காரணமாக ஓடையில் மழை நீர் வரும்போது, அருகில் உள்ள குடியிருப்புகளுக்குள் புகுந்து பாதிப்பு ஏற்படும். பொதுமக்கள் எதிர்ப்பையும் மீறி இந்த ரோடு அமைக்கப்பட்டுள்ளது. நொய்யல் ஆற்றில் இருந்து, மண் சட்டவிரோதமாக கடத்தி, ரோடு அமைக்கப்பட்டுள்ளது. இது குறித்து கள ஆய்வு செய்து, ஓடை ஆக்கிரமிப்பை மீட்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.
இவ்வாறு, அதில் கூறப்பட்டுள்ளது.