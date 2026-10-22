கோதபாளையம், சாமந்தங்கோட்டை வழியாக திருப்பூருக்கு பஸ் இயக்க முதல்வருக்கு மனு
கோதபாளையம், சாமந்தங்கோட்டை வழியாக திருப்பூருக்கு பஸ் இயக்க முதல்வருக்கு மனு
UPDATED : அக் 09, 2026 08:09 PM
ADDED : அக் 09, 2026 08:06 PM
சோமனுார்: ‘கருமத்தம்பட்டி முதல் திருப்பூர் பழைய பஸ் ஸ்டாண்ட் வரை, கோதபாளையம், சாமந்தங்கோட்டை வழியாக புதிய பஸ்களை இயக்க வேண்டும்’ என, சாமந்தங்கோட்டை சுற்றுவட்டார கிராம மக்கள், முதல்வரின் தனிப் பிரிவுக்கு மனு அனுப்பியுள்ளனர்.
கோவை மற்றும் திருப்பூர் மாவட்டத்தின் எல்லையில், சாமந்தங்கோட்டை, வஞ்சிபாளையம், கோதபாளையம், குறுக்கபாளையம் உட்பட கிராமங்கள் உள்ளன. கிராமங்கள் வழியாக, திருப்பூர் மற்றும் கோவைக்கு போதிய பஸ்கள் இயக்கப்படுவதில்லை. அதனால், தொழிலாளர்கள், பள்ளி, கல்லுாரி மாணவர்கள் அவதிக்குள்ளாகி உள்ளனர்.
புது பஸ்களை இக்கிராமங்கள் வழியாக இயக்க கோரி, முதல்வரின் தனிப்பிரிவுக்கு, பொதுமக்கள், தமிழக வெற்றி கழக நிர்வாகிகள் அனுப்பியுள்ள மனு:
கோதபாளையம், குறுக்கபாளையம், சாமந்தங்கோட்டை, கணியாம்பூண்டி, முருகம்பாளையம் உட்பட கிராமங்களில் உள்ள தொழிலாளர்கள் வேலைக்காகவும், மாணவர்கள், பள்ளி, கல்லுாரி செல்ல, அவிநாசி, திருப்பூர், கருமத்தம்பட்டி, சோமனுார் பகுதிகளுக்கு பஸ்சில் செல்ல வேண்டும். அரசு அலுவலகங்கள் மற்றும் வெளியூர்களுக்கு செல்ல வேண்டும் என்றால், பஸ்சில் அவிநாசி செல்ல வேண்டும். எங்கள் கிராமங்கள் வழியாக காலை, மாலை மட்டும் ஒரு பஸ் இயக்கப்படுகிறது. இரவில் பஸ் வசதி இல்லை. இதனால், பெண்கள், பள்ளி, கல்லுாரி மாணவியர் அவதிக்குள்ளாகின்றனர். 20 ஆண்டுகளாக கூடுதல் பஸ் வசதி கேட்டும் கிடைக்கவில்லை.
புதிய அரசு அமைந்துள்ளதால், எங்கள் கோரிக்கை நிறைவேறும் என எதிர்பார்த்துள்ளோம். எனவே, கருமத்தம்பட்டியில் இருந்து சோமனுார், சேடபாளையம், சுப்பராயன்புதுார், செம்மாண்டாம்பாளையம், குறுக்கபாளையம், கோதபாளையம், புதுப்பாளையம், சாமந்தங்கோட்டை, வஞ்சி பாளையம் வழியாக திருப்பூர் பழைய பஸ் ஸ்டாண்டுக்கு ஒரு பஸ்சும், கருமத்தம்பட்டியில் இருந்து சென்னியாண்டவர் கோவில், தெக்கலுார், காமநாயக்கன் பாளையம், கோதபாளையம், சாமந்தங்கோட்டை வழியாக, திருப்பூர் பழைய பஸ் ஸ்டாண்டுக்கு ஒரு பஸ்சும் இயக்க வேண்டும்.
இவ்வாறு, அதில் கூறப்பட்டுள்ளது.