வேட்டை தடுப்புக்காவலர்கள் நியமிக்க கலெக்டருக்கு மனு
வேட்டை தடுப்புக்காவலர்கள் நியமிக்க கலெக்டருக்கு மனு
UPDATED : நவ 06, 2026 07:24 PM
ADDED : நவ 06, 2026 05:02 PM
வால்பாறை: வனவிலங்குகள் அச்சுறுத்தலை தவிர்க்க, கூடுதல் வேட்டை தடுப்பு காவலர்களை நியமிக்க வேண்டும் என, இ.கம்யூ.,கட்சி கோரிக்கை விடுத்துள்ளது.
வால்பாறை இ.கம்யூ., கட்சியின் தாலுகா செயலாளர் மோகன், கோவை மாவட்ட கலெக்டருக்கு மனு அனுப்பியுள்ளார். அதில் கூறியிருப்பதாவது:
வால்பாறையில், சமீப காலமாக வனவிலங்குகள் நடமாட்டம் அதிகளவில் உள்ளது. குறிப்பாக யானை, சிறுத்தை, கரடி போன்ற வனவிலங்குகள், பகல் நேரத்திலேயே தொழிலாளர்கள் பணி செய்யும் இடங்களில் முகாமிடுகின்றன.
இதனால், தேயிலை தோட்டத்தில் பணிபுரியும் தொழிலாளர்களுக்கு உரிய பாதுகாப்பு இல்லாத நிலை ஏற்பட்டுள்ளது. வனவிலங்குகளிடம் இருந்து தொழிலாளர்களை பாதுகாக்க வனத்துறையினர் கூடுதல் வேட்டை தடுப்பு காவலர்களை பணியில் அமர்த்த வேண்டும். கண்காணிப்பு பணிகளை தீவிரப்படுத்த வேண்டும்.
இவ்வாறு, தெரிவித்துள்ளார்.