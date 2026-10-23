‘108’ ஆம்புலன்ஸ் ஊழியருக்கு மிரட்டல் நடவடிக்கை எடுக்க மனு
‘108’ ஆம்புலன்ஸ் ஊழியருக்கு மிரட்டல் நடவடிக்கை எடுக்க மனு
ADDED : செப் 28, 2026 07:32 PM
பொள்ளாச்சி: விபத்தில் காயமடைந்தவர்களை மீட்க சென்ற போது, ‘108’ ஆம்புலன்ஸ் ஊழியர்களுக்கு மிரட்டல் விடுத்து, தனியார் ஆம்புலன்ஸ் ஊழியர்கள் அத்துமீறி உள்ளனர்.
பொள்ளாச்சி, ‘108’ ஆம்புலன்ஸ் ஊழியர் சரவணக்குமார் மற்றும் ஊழியர்கள், சப்–கலெக்டரிடம் கொடுத்த மனுவில் கூறியிருப்பதாவது:
அரசின், ‘108’ ஆம்புலன்ஸ் வாயிலாக பல்வேறு அவசர காலங்களில் உரிய மருத்துவ முதலுதவிகளோடு, பாதிக்கப்பட்ட பொதுமக்களை மருத்துவமனையில் சேர்ப்பதுடன், பிரசவம் கூட ஆம்புலன்ஸிலேயே பார்க்கும் அளவுக்கு வசதிகளும், உபகரணங்களும் உள்ளன.
இந்நிலையில், நேற்று முன்தினம் ஊஞ்சவேலாம்பட்டி அருகே உள்ள உணவகத்துக்கு எதிரே இருசக்கர வாகனத்தில் வந்தோர் விபத்துக்குள்ளான தகவல் அறிந்து, ‘108’ ஆம்புலன்ஸ்சில் சம்பவ இடத்துக்கு விரைந்து சென்றோம்.
சாலையில் ரத்தம் கொட்டும் காயங்களோடு நின்ற ஒருவரை ஆம்புலன்ஸில் ஏற்றி முதலுதவி வழங்க அழைத்துச் சென்றோம். அப்போது, அவரை ஏற்ற விடாமல், தனியார் ஆம்புலன்ஸில் வந்த டிரைவரும், அங்கு நின்ற இரண்டு பேரும், ‘108’ ஆம்புலன்ஸ் ஏற்ற விடாமல், வலுகட்டாயமாக இழுத்துச் செல்ல முற்பட்டனர். முதலுதவி சிகிச்சை அளித்த பின்னர் அழைத்துச் செல்ல கூறியும் கேட்கவில்லை.
மேலும், தகாத வார்த்தையால் திட்டி, மிரட்டல் விடுத்தனர். ‘108’ ஆம்புலன்ஸ் ஊழியர்களுக்கு பாதுகாப்பு வழங்க வேண்டும். ஒரு சில தனியார் ஆம்புலன்ஸ்களும், அவர்களுக்கு ஆதரவு என்ற பெயரில் செயல்படும் சில நபர்கள் மீது உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.
இவ்வாறு, தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.