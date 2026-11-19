UPDATED : நவ 18, 2026 01:06 PM
ADDED : நவ 18, 2026 01:04 PM
கோவை: கற்பகம் உயர்கல்வி பல்கலையில் மருந்தியல் துறை, கற்பகம் புத்தாக்கம் மற்றும் புத்தொழில் மேம்பாட்டு மன்றம் சார்பில், டி.என், ஐ.டி.எம்.ஏ, டி.என், ரைஸ், ஈ.டி.ஐ.ஐ, டி.ஐ.சி.இ.எல் பயோ பார்க், ஸ்டார்ட்அப் சிங்கம் ஆகிய அமைப்புகளுடன் இணைந்து ‘பார்மா அன்வேஷன் 2026 – பார்மாக்ஸ்போ’ நிகழ்ச்சி நடந்தது.
சிறப்பு விருந்தினராக இந்திய மருந்தியல் கவுன்சில் செயற்குழு உறுப்பினர் டாக்டர் ஜெயகர் பங்கேற்றார். இந்தியாவில் மருந்துத் தொழில்துறையின் விரைவான வளர்ச்சி, மருந்தியல் ஆராய்ச்சி, மருந்தியல் பட்டதாரிகளுக்கான வளர்ந்து வரும் வேலைவாய்ப்புகள் குறித்து விளக்கினார்.
பல்வேறு தொழில் நிறுவனங்களுடன் புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தங்கள் மேற்கொள்ளப்பட்டன. இதன் மூலம் மாணவர்களுக்கு தொழில்பயிற்சி, பயிற்சிப்பணி, ஆராய்ச்சி வாய்ப்புகள் உருவாக்கப்பட்டன.
கற்பகம் புத்தாக்கம் மற்றும் புத்தொழில் மேம்பாட்டு மன்ற தலைவர் டாக்டர் பிரபாகரன், கற்பகம் உயர்கல்வி பல்கலையின் தலைவர் வசந்தகுமார் உள்ளிட்ட பலர் பங்கேற்றனர்.