/உள்ளூர் செய்திகள்/கோயம்புத்தூர்/மரத்தில் பைக் மோதி போட்டோ கிராபர் பலி
UPDATED : நவ 10, 2026 09:38 AM
ADDED : நவ 10, 2026 09:36 AM
அ நிறம் | அளவு
காரமடை: நீலகிரி மாவட்டத்தை சேர்ந்த சூர்யபிரகாஷ், 36. குடும்பத்துடன், காரமடை சிக்காரம்பாளையத்தில் வசித்து வந்தார்.
கண்ணார்பாளையத்தில் போட்டோ ஸ்டுடியோ நடத்தி வந்தார். நேற்று முன்தினம் இரவு சூர்யபிரகாஷ் கண்ணார்பாளையம் - தென்திருப்பதி சாலையில் பைக்கில் சென்று கொண்டிருந்தார்.
மழை காரணமாக பைக் கட்டுப்பாட்டை இழந்து, சாலையோரத்தில் இருந்த மரத்தில் மோதியது. அவர் சம்பவ இடத்தில் பலியானார். போலீசார் விசாரித்து வருகின்றனர்.