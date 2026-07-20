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வனவிலங்குகள் நடமாட்டம்; டிரோன் பயன்படுத்த திட்டம்

வனவிலங்குகள் நடமாட்டம்; டிரோன் பயன்படுத்த திட்டம்

UPDATED : ஜூலை 20, 2026 06:21 PM

ADDED : ஜூலை 20, 2026 06:03 PM

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UPDATED : ஜூலை 20, 2026 06:21 PM ADDED : ஜூலை 20, 2026 06:03 PM

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மேட்டுப்பாளையம்: மேட்டுப்பாளையம் தாலுக்காவில் மேட்டுப்பாளையம், காரமடை, சிறுமுகை என மூன்று வனச்சரகங்கள் உள்ளன. தென்னை, வாழை பிரதான விவசாயமாக உள்ளது. இதனால் யானை உள்ளிட்ட வனவிலங்குகள் ஊருக்குள் உள்ளே வருவது, இந்த வனச்சரகங்களில் அதிகம் இருக்கும். வனத்துறையினர் எவ்வுளவு நடவடிக்கை எடுத்தாலும், வனவிலங்குகள் திடீரென ஊருக்குள் வருவது வாடிக்கையாக உள்ளது.

அண்மையில், கோவை வனக்கோட்டத்தை சேர்ந்த முன்களப் பணியாளர்களுக்கு, டிரோன் பயிற்சி அளிக்கப்பட்டது. யானைகள் உள்ளிட்ட வனவிலங்குகள் பாதுகாப்புக்கும், மனித - வனவிலங்கு மோதலை தடுக்கவும் டிரோன்களை பயன்படுத்த கோவை மாவட்ட வனத்துறை திட்டமிட்டுள்ளது.

இதுகுறித்து, வனத்துறையினர் கூறுகையில், இனி வரும் நாட்களில் டிரோன்கள் பயன்பாடு இன்றியமையாதது. டிரோன்களை உபயோகப்படுத்தும் போது, வனவிலங்குகளின் நடமாட்டத்தை எளிதில் கண்காணிக்க முடியும். அதே போல் வறட்சி காரணமாக ஏற்படும் தீ விபத்துக்களை முன் கூட்டியே கண்காணித்து தடுக்கலாம். டிரோன்கள் பயிற்சி பெற்ற முன்களப்பணியாளர்களை கொண்டு விரைவில், வனப்பகுதிகளில் டிரோன்கள் பயன்படுத்தப்படும், என்றனர்.

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