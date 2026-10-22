திட்டமிட்ட முயற்சி! வந்தது மழை, குட்டையில் தேங்கியது நீர்: நிலத்தடி நீர்மட்டம் உயர வாய்ப்பு
திட்டமிட்ட முயற்சி! வந்தது மழை, குட்டையில் தேங்கியது நீர்: நிலத்தடி நீர்மட்டம் உயர வாய்ப்பு
ADDED : அக் 18, 2026 07:11 PM
சூலூர்:
திட்டமிட்ட அயராத முயற்சியால் செய்த பணிகளால், அப்பநாயக்கன்பட்டி கிராம குட்டைகளுக்கு மழை நீர் வந்ததால் மக்கள் மகிழ்ச்சி அடைந்துள்ளனர்.
சூலூர் தாலுகாவுக்கு உட்பட்ட சுல்தான்பேட்டை ஒன்றியத்துக்கு உட்பட்டது அப்பநாயக்கன்பட்டி ஊராட்சி. வறட்சியால் பாதிக்கப்பட்ட ஊராட்சிகளில் இதுவும் ஒன்று. இப்பகுதியில் நிலத்தடி நீர்மட்டம் அதளபாதாளத்தில் தான் உள்ளது. மழையை நம்பி மட்டுமே விவசாயம் உள்ளது.
இந்த ஊராட்சியில் பல குட்டைகள், தடுப்பணைகள் இருந்தாலும், தெற்கு பகுதி கிராமங்களில் மழை பெய்தால் மட்டுமே இங்குள்ள நீர்நிலைகள் தண்ணீரை காணும் நிலை இருந்தது. இந்நிலையில், கடந்த ஆட்சி காலத்தில், நீர் வழிப்பாதைகளை கண்டறிந்து, சுத்தம் செய்யும் பணி நடந்தது. தடுப்பணைகள் தூர் வாரப்பட்டன. தனியார் நிறுவனத்தின் பங்களிப்புடன் பெரிய பள்ளத்தில் இருந்து, ஜங்கமநாயக்கன் குட்டைக்கு, குழாய் பதித்து, மோட்டார் வாயிலாக, மழை நீர் கொண்டு செல்லும் திட்டம் செயல்படுத்தப்பட்டது.
பெரிய பள்ளம் தூர் வாரும் திட்டம்
இந்நிலையில், ஊராட்சிக்கு மழை நீர் வரும் பிரதானமாக இருப்பது பெரிய பள்ளம். அதை, செலக்கரச்சல் கிராம எல்லையில் இருந்து, அப்பநாயக்கன் பட்டி அருந்ததியர் குடியிருப்பு வரை தூர் வாரி, ஏரிகளை பலப்படுத்தவும், பள்ளத்தில் தடுப்பணைகளை கட்டவும் திட்டமிடப்பட்டது. இதன் வாயிலாக, ஆறு முதல் ஏழு கி.மீ., வரை பெரிய பள்ளத்தில் மழை நீரை தேக்கினால், அதளபாதாளத்தில் இருக்கும் நிலத்தடி நீர்மட்டத்தை மேலே கொண்டு வர முடியும், என்ற நம்பிக்கை ஏற்பட்டது.
ஊராட்சி முன்னாள் தலைவர் சாந்தியின் கணவர் ராஜேந்திரன், இதற்கான முயற்சிகளை முன்னெடுத்து, இசட் எப் நிறுவனத்தின் சமுதாய பங்களிப்பு நிதி மூலம், சிறுதுளி அமைப்பின் தொழில்நுட்ப உதவியுடன் பணிகள் கடந்த மூன்று மாதங்களாக நடந்தன.
ஏறக்குறைய பெரிய பள்ளம் முழுமையும் தூர் வாரப்பட்டு, ஏரிகள் பலப்படுத்தப்பட்டன. இதேபோல், குரும்பன் குட்டையும் தூர் வாரப்பட்டது.
வந்தது மழை ; தேங்கியது நீர்
இரு நாட்களுக்கு முன் சூலூர், சுல்தான்பேட்டை பகுதியில் பலத்த மழை பெய்தது. இதனால் தேங்கியது மழைநீர். சுற்றுவட்டார பகுதிகளில் கனமழை பெய்தது. அப்பநாயக்கன்பட்டிக்கு தெற்கு பகுதி கிராமங்களில் கன மழை பெய்ததால், பெரிய பள்ளத்துக்கு, மழை நீர் பெருக்கெடுத்து வந்தது. தடுப்பணைகளில் மழை நீர் தேங்கியது. ஜங்கம நாயக்கன் குட்டைக்கும் மழை நீர் பம்ப் செய்யப்பட்டது. அதேநேரத்தில் மற்ற நீர் வழித்தடங்களில் இருந்து குரும்பன் குட்டைக்கும் நீர் வரத்து அதிகரித்து. பல ஆண்டுகளுக்கு பிறகு, இரு குட்டைகளிலும் மழை நீர் தேங்கியதால் மக்கள் அளவில்லா மகிழ்ச்சி அடைந்துள்ளனர்.
இதுகுறித்து ராஜேந்திரன் கூறுகையில், ஊராட்சியில் நிலவும் தண்ணீர் பற்றாக்குறையை போக்கவும், நிலத்தடி நீர்மட்டத்தை உயர்த்தவும் திட்டமிட்ட முயற்சிக்கு வெற்றி கிடைத்துள்ளது. தனியார் பங்களிப்பு மற்றும் வழிகாட்டலால், இப்பணி சாத்தியமானது. இதனால், ஊராட்சியின் தண்ணீர் பற்றாக்குறை ஓரளவு தீரும். பெரிய பள்ளத்தில் சிறு பகுதி தூர் வார வேண்டியுள்ளது. அதேபோல், எஞ்சியுள்ள குட்டைகளுக்கும் மழைநீர் கொண்டு செல்வது குறித்தும் ஆராய்ந்து வருகிறோம், என்றார்.