காரீப் பருவ பிரதமரின் பயிர் காப்பீடு திட்டம்: கடைசி நாள் என அறிவிப்பு
காரீப் பருவ பிரதமரின் பயிர் காப்பீடு திட்டம்: கடைசி நாள் என அறிவிப்பு
UPDATED : ஜூலை 30, 2026 03:23 PM
ADDED : ஜூலை 30, 2026 02:02 PM
ஆனைமலை: 'ஆனைமலையில் காரீப் பருவத்தில் சாகுபடி செய்யும் விவசாயிகள், பிரதமரின் பயிர் காப்பீடு திட்டத்துக்கு ஜூலை 31 விண்ணப்பிக்க கடை நாளாகும்,' என, வேளாண் உதவி இயக்குனர் தெரிவித்தார்.
ஆனைமலை வட்டார வேளாண் உதவி இயக்குனர் விவேகானந்தன் அறிக்கை:
ஆனைமலையில், காரீப் பருவத்துக்கான நெல், சோளம், உளுந்து பயிரிடும் விவசாயிகளுக்கான மத்திய, மாநில அரசுகளால் அறிவிக்கப்பட்ட புதுப்பிக்கப்பட்ட, பிரதமரின் பயிர் காப்பீட்டு திட்டத்தில் காப்பீடு செய்ய (31ம் தேதி) கடைசி நாளாகும்.
குறைந்த வயதுடைய நெல் சோளம், உளுந்து ஆகியவை பயிர் சாகுபடி செய்துள்ள விவசாயிகள், வறட்சி, வெள்ளம், புயல், காற்று, பூச்சி மற்றும் நோய் தாக்குதல் போன்ற பேரிடர்களில் ஏற்படும் பொருளாதார இழப்புகளில் இருந்து நிதி பாதுகாப்பு பெற்று தற்காத்துக்கொள்ள பயிர் காப்பீடு செய்வது அவசியமானதாகும்.
2026 - 27ம் ஆண்டு காரீப் பருவத்துக்கு நெல், சோளம், உளுந்து பயிர்களுக்கு முறையே ஏக்கருக்கு, ரூ.786, 283, 374 தொகையை காப்பீட்டு கட்டணமாக அருகில் உள்ள வங்கி கிளை, இ - சேவை மையங்கள், தொடக்க வேளாண் கூட்டுறவு வங்கிகளில் செலுத்தி ரசீது பெற்றுக்கொள்ளலாம்.
இத்தொகையானது மொத்த இன்சூரன்ஸ் கட்டண தொகையில், 2 சதமாகும். மீதி, 98 சதவீத தொகை மத்திய, மாநில அரசுகளால் மானியமாக விவசாயிக்கு வழங்கப்படுகிறது.
ஆதார் அட்டை, வங்கி கணக்கு எண் விபரம், சாகுபடி மேற்கொண்டதற்கான கிராம நிர்வாக அலுவலர் பயிர் விபரம் உள்ள அடங்கல், சர்வே எண், தொலைபேசி எண் உள்ளிட்ட ஆவணங்களை வழங்க வேண்டும்.
மேலும், விபரங்களுக்கு வேளாண்மை மற்றும் உழவர் நலத்துறை அலுவலகம், அக்ரிகல்ச்சர் இன்சூரன்ஸ் கம்பெனி ஆப் இந்தியா ஆகியவற்றை தொடர்பு கொள்ளலாம்.
இவ்வாறு, தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.