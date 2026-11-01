குழந்தைகளை தாக்கும் நியூமோகாக்கல் நோய்

UPDATED : அக் 31, 2026 04:29 AM
ADDED : அக் 31, 2026 04:25 AM
நியூமோகாக்கல் நோய் என்பது நிமோனியா என்ற பாக்டீரியாவால் ஏற்படும் தொற்று ஆகும். இது உடலின் பல்வேறு பகுதிகளைப் பாதிக்கக்கூடும். சிறு குழந்தைகள், குறிப்பாக ஐந்து வயதுக்குட்பட்டவர்கள், இந்தத் தொற்றுக்கு அதிகம் பாதிக்கப்படக்கூடியவர்கள். இந்தியாவில் நியூமோகாக்கல் நோயின் பாதிப்பு கணிசமாக இருந்தபோதிலும், அதன் தீவிரத்தன்மை மற்றும் தடுப்பின் முக்கியத்துவம் குறித்த விழிப்புணர்வு இன்னும் குறைவாகவே உள்ளது. நல்ல செய்தி என்னவென்றால், தடுப்பூசி மூலம் இதுபோன்ற பல தீவிரமான தொற்றுகளிலிருந்து குழந்தைகளைப் பாதுகாக்க முடியும்.நிமோனியா பாக்டீரியா பல வகையான தொற்றுகளை ஏற்படுத்தக்கூடும். அவற்றில்:நிமோனியா (நுரையீரல் தொற்று)
மெனிஞ்சைட்டிஸ் (மூளை மற்றும் தண்டுவடத்தைச் சுற்றியுள்ள உறைகளில் ஏற்படும் தொற்று)
பாக்டீரிமியா (ரத்த ஓட்டத்தில் ஏற்படும் தொற்று)
ஓட்டிடிஸ் மீடியா (நடுச்செவி தொற்று)
சைனசைட்டிஸ் (சைனஸ் தொற்று)
இந்தியாவில் பிரச்சினையின் தீவிரம்
இந்தியாவில், நியூமோகாக்கல் நோய் காரணமாக ஒவ்வொரு ஆண்டும் சுமார் 16 லட்சம் தீவிரமான பாதிப்புகள் ஏற்படுகின்றன. மேலும், இந்த பாக்டீரியாவால் ஏற்படும் நிமோனியா ஆண்டுதோறும் சுமார் 1.2 லட்சம் குழந்தைகளின் மரணத்திற்குக் காரணமாகிறது. இந்தியாவில் குழந்தைகளுக்கு ஏற்படும் பாக்டீரியா சார்ந்த நிமோனியாவுக்கு நியூமோகாக்கஸ் தொடர்ந்து முக்கிய காரணமாக உள்ளது.இது எவ்வாறு பரவுகிறது? யாருக்கு அதிக ஆபத்து உள்ளது?
பாதிக்கப்பட்ட நபரின் சளி அல்லது உமிழ்நீருடன் நேரடி தொடர்பு ஏற்படுவதன் மூலம் நியூமோகாக்கல் நோய் பரவுகிறது. இந்தத் தொற்று யாருக்கும் ஏற்படலாம் என்றாலும், ஐந்து வயதுக்குட்பட்ட குழந்தைகளுக்கு ஆபத்து அதிகம்.
கவனிக்க வேண்டிய பொதுவான அறிகுறிகள்
லேசான தொற்றுகள் பொதுவாக காது மற்றும் சைனஸ் பகுதிகளைப் பாதிக்கின்றன. அதேசமயம், தீவிரமான தொற்றுகள் நுரையீரல், மூளை மற்றும் தண்டுவடத்தைச் சுற்றியுள்ள உறைகள் (மெனிஞ்சஸ்) அல்லது இரத்த ஓட்டத்தைப் பாதிக்கக்கூடும்.உடலின் எந்தப் பகுதி பாதிக்கப்பட்டுள்ளது என்பதைப் பொறுத்து, பின்வரும் அறிகுறிகள் தோன்றக்கூடும்:
காது: காது வலி, சிவத்தல் மற்றும் வீக்கம், சோர்வு/மந்தநிலை, காய்ச்சல்
சைனஸ்: முகத்தில் வலி அல்லது அழுத்தம், தொண்டையின் பின்புறமாகச் சளி வடிதல், மூக்கு அடைப்பு அல்லது மூக்கு ஒழுகுதல், தலைவலி, இருமல் மற்றும் தொண்டை வலி
நுரையீரல்: சுவாசிப்பதில் சிரமம், இருமல், நெஞ்சு வலி மற்றும் காய்ச்சல்
மெனிஞ்சஸ்: தலைவலி, காய்ச்சல், வெளிச்சத்தை தாங்க முடியாமை, கழுத்து இறுக்கம், விழிப்புணர்வு குறைதல், வாந்தி மற்றும் பசியின்மை
ரத்த ஓட்டம்: காய்ச்சல், குளிர் நடுக்கம் மற்றும் விழிப்புணர்வு குறைதல்
நியூமோகாக்கல் நோயிலிருந்து பாதுகாப்பு
நோய் கட்டுப்பாடு மற்றும் தடுப்பு மையங்கள், ஐந்து வயதுக்குட்பட்ட அனைத்து குழந்தைகளுக்கும், மேலும் ஐந்து வயதுக்கு மேற்பட்ட குறிப்பிட்ட மருத்துவ நிலைகள் அல்லது ஆபத்து காரணிகள் கொண்ட குழந்தைகளுக்கும் நியூமோகாக்கல் நோயிலிருந்து பாதுகாப்பு பெற நியூமோகாக்கல் தடுப்பூசியை மிகவும் பயனுள்ள வழியாகப் பரிந்துரைக்கிறது. நியூமோகாக்கல் கான்ஜுகேட் தடுப்பூசியும் தேசிய தடுப்பூசி அட்டவணையில் சேர்க்கப்பட்டுள்ளது.