/உள்ளூர் செய்திகள்/கோயம்புத்தூர்/திருநங்கையருக்கு போலீசார் அட்வைஸ்
UPDATED : அக் 11, 2026 10:45 PM
ADDED : அக் 11, 2026 10:16 PM
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கோவை: மாநகர போலீஸ் துணை கமிஷனர் (வடக்கு) தங்கதுரை உத்தரவின்பேரில், அனைத்து மகளிர் போலீசாரை கொண்டு தனிப்படை அமைக்கப்பட்டது.
இவர்கள், சாய்பாபா காலனி உதவி கமிஷனர் மற்றும் கவுண்டம்பாளையம், துடியலுார், சாய்பாபாகாலனி போலீசாருடன் நேற்று ரோந்து சென்றனர்.
இரவு நேரங்களில் திருநங்கைகளுடன் கலந்துரையாடி, தேவையற்ற செயல்களில் ஈடுபடாமல் இருக்கவும், பொதுமக்களுக்கு இடையூறு ஏற்படாத வகையில் நடந்து கொள்ளவும் அறிவுரை வழங்கினர்.
திருநங்கைகளுக்கான அரசின் பிற திட்டங்கள், சாதித்த திருநங்கைகள் குறித்தும், அவர்களுக்கான தொழில் வாய்ப்புகள் குறித்தும் விளக்கினர்.
பொதுமக்களுக்கு இடையூறு ஏற்படும் வகையில், நடந்து கொள்பவர்கள் மீது கடும் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என எச்சரித்தனர்.