பழைய நகைகள் அடகு வைப்போர் விவரம் கேட்க போலீஸ் அட்வைஸ்
பழைய நகைகள் அடகு வைப்போர் விவரம் கேட்க போலீஸ் அட்வைஸ்
UPDATED : நவ 14, 2026 05:54 PM
ADDED : நவ 14, 2026 05:52 PM
கோவை: பழைய நகைகளை அடகு வைக்க யார் வந்தாலும், அந்த நகை பற்றிய விவரங்களை கேட்க வேண்டும்; சொல்ல முடியாமல் போனால், அடகு வைப்பவரை பற்றிய முழு விவரங்களையும் கேட்டு பதிவு செய்ய வேண்டும் என்று அடகு கடைக்காரர்களுக்கு போலீசார் அட்வைஸ் செய்துள்ளனர்.
அடகு கடை, நகை கடைகளின் பாதுகாப்பை உறுதி செய்ய அவற்றின் உரிமையாளர்களுடன் மாநகர போலீசார் ஆலோசனை நடத்தினர். அந்தந்த பகுதி டி.எஸ்.பி.க்கள் தலைமையில் கூட்டம் நடந்தது.
திருட்டு, கொள்ளை, வழிப்பறி போன்ற குற்றங்களை தடுப்பதற்கான பாதுகாப்பு மற்றும் முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகள் குறித்து அதிகாரிகள் ஆலோசனை வழங்கினர்.
கடைகளின் உட்புறம் மற்றும் வெளிப்புறங்களில் சி.சி.டி.வி. கேமரா பொருத்தி அவை தொடர்ந்து செயல்படுவதையும், பதிவுகள் முறையாக சேமிக்கப்படுவதையும் உறுதி செய்ய வேண்டும். இரவு நேர காவலர் நியமித்தல், எச்சரிக்கை அலாரம், உறுதியான பூட்டுகள், பாதுகாப்பு கதவுகள், லாக்கர்கள் ஆகியவற்றின் அவசியத்தை வலியுறுத்தினர்.
அடகு அல்லது விற்பனைக்கு வரும் பழைய நகைகள் தொடர்பாக ஆவணங்களை கேட்டு வாங்கி நகல் எடுத்து பாதுகாக்க வேண்டும். அவை கிடைக்காத பட்சத்தில், அடகு வைப்பவர் அல்லது விற்பவரின் அடையாளங்கள், ஆதார் போன்ற ஆவணங்கள் மற்றும் பரிவர்த்தனை பதிவுகளை முறையாக பராமரிக்க வேண்டும் என அறிவுறுத்தினர்.
அனைத்தையும் கேட்டுக் கொண்ட கடைக்காரர்கள், பரஸ்பர நம்பிக்கையின் அடிப்படையில் இதுவரை நன்றாக போய் கொண்டிருந்த நகை தொழில் இப்போது நெருக்கடிக்கு ஆளாகி இருப்பது குறித்து கவலை தெரிவித்தனர்.
“பழைய நகைகளுக்கு யாரும் பில் வைத்திருப்பது இல்லை. ஒரு முகவரியில் வசிக்கும்போது நகை அடகு வைப்பவர்கள், அதை மீட்பதற்குள் பல முகவரி மாறுவது சகஜமாக நடக்கிறது. அவ்வாறு நடக்கும்போது, போலி முகவரியை பதிவு செய்வதாக எங்கள் மீது பழி விழுகிறது. நடைமுறைக்கு சாத்தியம் இல்லாத கட்டுப்பாடுகளை திணித்தால் தொழிலே நசிந்துவிடும்” என்று கடைக்காரர்கள் கவலை தெரிவித்தனர்.
நடக்கும் சம்பவங்களின் அடிப்படையில் புதிய கட்டுப்பாடுகளை கொண்டுவருவது தவிர்க்க முடியாத விஷயம். இதை புரிந்து கொண்டு கடைக்காரர்கள் ஒத்துழைப்பு தர வேண்டும் என அதிகாரிகள் கேட்டுக் கொண்டனர்.