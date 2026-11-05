/உள்ளூர் செய்திகள்/கோயம்புத்தூர்/நெரிசலில் ஜாக்கிரதை போலீசார் அறிவுரை
UPDATED : நவ 04, 2026 08:52 PM
ADDED : நவ 04, 2026 08:47 PM
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மேட்டுப்பாளையம்: தீபாவளி பண்டிகை கூட்ட நெரிசலை பயன்படுத்தி போதைப்பொருள் கடத்தல் மற்றும் குற்ற செயல்களை தடுக்கும் பொருட்டு, மேட்டுப்பாளையம் ரயில்வே ஸ்டேஷனில் போலீசார் தீவிர சோதனையில் ஈடுபட்டனர்.
மேட்டுப்பாளையம் போலீஸ் இன்ஸ்பெக்டர் ஞானசேகரன் உள்ளிட்ட போலீசார், பயணிகளின் உடமைகள் மற்றும் பைகளை சோதனையிட்டனர். தீபாவளி கூட்டத்தை பயன்படுத்தி கஞ்சா போதைப்பொருள் கடத்தப்படுகிறதா என்று ஆய்வு செய்தனர். ரயில்களில் பட்டாசு எடுத்து செல்லக் கூடாது என்று பயணிகளுக்கு அட்வைஸ் செய்தனர். பண்டிகை காலத்தில் திருடர்கள் நடமாட்டம் அதிகரிக்க வாய்ப்புள்ளதால், பயணிகள் உடமைகளையும், நகைகளையும் பாதுகாப்பாக வைத்திருக்க வேண்டுகோள் விடுத்தனர்.