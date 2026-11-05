போதை பொருள் கடத்தல் தடுக்க போலீசார் சோதனை

UPDATED : நவ 04, 2026 08:12 PM
ADDED : நவ 04, 2026 08:09 PM
பொள்ளாச்சி: பொள்ளாச்சி அருகே, கோபாலபுரம் சோதனைச்சாவடியில், போதை பொருட்கள் கடத்தலை தடுக்க போலீசார் சோதனை மேற்கொண்டுள்ளனர்.
கோவை மாவட்ட எஸ்.பி., உத்தரவின் பேரில், பொள்ளாச்சி தாலுகா போலீசார், தமிழக – கேரளா எல்லையான கோபாலபுரம் சோதனைச்சாவடியில் போதை பொருட்கள் கடத்தலை தடுக்க சோதனை மேற்கொண்டனர்.
இன்ஸ்பெக்டர் செல்வராஜ், எஸ்.எஸ்.ஐ., ஜோதிமணி மற்றும் போலீசார், வாகனங்களை நிறுத்தி போதை பொருட்கள், தடை செய்யப்பட்ட புகையிலை பொருட்கள் கொண்டு செல்லப்படுகிறதா என சோதனை செய்தனர்.
பொள்ளாச்சி மதுவிலக்கு அமலாக்க பிரிவு சார்பில், பொள்ளாச்சி பஸ்ஸ்டாண்ட், ரயில்வே ஸ்டேஷன் பகுதிகளில் சோதனை மேற்கொள்ளப்பட்டது. கோமங்கலம் பகுதியில் பள்ளி மாணவர்கள், ஆசிரியர்கள் பங்கேற்ற போதைப்பொருள் தடுப்பு விழிப்புணர்வு பேரணி நடந்தது.