/உள்ளூர் செய்திகள்/கோயம்புத்தூர்/ஷாப்பிங் நெரிசலில் பிக்பாக்கெட் 20 கேடிகளை தூக்கியது போலீஸ்
ஷாப்பிங் நெரிசலில் பிக்பாக்கெட் 20 கேடிகளை தூக்கியது போலீஸ்
ஷாப்பிங் நெரிசலில் பிக்பாக்கெட் 20 கேடிகளை தூக்கியது போலீஸ்
UPDATED : நவ 02, 2026 07:50 PM
ADDED : நவ 02, 2026 07:46 PM
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கோவை: தீபாவளி ஷாப்பிங் சூடு பிடிக்கிறது.
ஜவுளி, நகை, மொபைல் கடைகள், இனிப்பகங்களில் கூட்டம் அலைமோதுகிறது. வீட்டு உபயோகப் பொருள் கடைகளிலும் மக்கள் திரள்கின்றனர்.டவுன் ஹால், ஒப்பணக்கார வீதி, பெரியகடை வீதி, ராஜ வீதி, வைசியாள் வீதி, கிராஸ்கட் ரோடு, 100 அடி ரோடு, டவுன் ஹால், ஆர்.எஸ்.புரம் பகுதிகளில் பெரும் கூட்டம் கூடுகிறது.போலீசார் முக்கிய வீதிகளில், தடுப்புகளை அமைத்து போக்குவரத்தை ஒழுங்குபடுத்தி வருகின்றனர். கோபுரங்கள் அமைத்தும், கேமராக்கள் மூலமும் கண்காணித்து வருகின்றனர்.திருட்டை தடுக்க 7 தனிப்படைகள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன. அவர்கள் பொதுமக்களுடன் சாதாரண உடையில் கண்காணித்து வருகின்றனர். பழைய குற்றவாளிகளில் 10 பேரை ஏற்கனவே பிடித்து சிறையில் வைத்துள்ளனர். புதிதாக 20 பேரை கைது செய்துள்ளனர்.