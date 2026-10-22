தொழிலாளி அடித்து கொலை உறவினர்களுக்கு போலீஸ் வலை: தப்பியோடிய உறவினர்களுக்கு போலீஸ் வலை
தொழிலாளி அடித்து கொலை உறவினர்களுக்கு போலீஸ் வலை: தப்பியோடிய உறவினர்களுக்கு போலீஸ் வலை
UPDATED : அக் 15, 2026 12:00 AM
ADDED : அக் 14, 2026 10:06 PM
ஊட்டி: ஊட்டியில் வட மாநில தொழிலாளி கொலையில் தப்பியோடிய உறவினர்களை போலீசார் தேடி வருகின்றனர்.
நீலகிரி மாவட்டம், ஊட்டி அருகே, கேத்தி பகுதியில் அசாம் மாநிலத்தை சேர்ந்த பில்ராஜ்,30, கடந்த இரண்டு ஆண்டுகளாக மனைவி, குழந்தைகள் மற்றும் உறவினர்களுடன் தங்கி, தோட்ட வேலைகளுக்கு சென்று வந்தார்.
கடந்த இரு வாரங்களுக்கு முன்பு, கேரட் அறுவடை பணிக்காக சொந்த ஊரிலிருந்து, தனது அக்கா திவாலி குடும்பத்தாரை அழைத்து வந்தார். அதில், அவரின் அக்கா பணிக்கு சென்று வந்தார். இரண்டு குழந்தைகளை வீட்டில் வைத்து, தொழிலாளியான மாற்றுத்திறனாளி கணவர் சிலாஷ்,40, பார்த்துகொண்டார்.
நேற்று முன்தினம் இரவு திவாலி குடும்பத்தில் பிரச்னை ஏற்பட்டு கடும் வாக்குவாதம் நடந்தது. அதில், பில்ராஜ், தனது அக்கா கணவர் சிலாசை சரமாரியாக தாக்கியதில், மயங்கி விழுந்து சம்பவ இடத்திலேயே இறந்துள்ளார்.
அதிர்ச்சியடைந்த பில்ராஜ், அக்கா மற்றும் குழந்தைகளை அழைத்து கொண்டு சொந்த ஊருக்கு தப்பியோடி விட்டார்.
அப்பகுதி மக்கள் கொடுத்த புகாரின் பேரில், கேத்தி இன்ஸ்பெக்டர் சிவசங்கரி தலைமையில் போலீசார் சம்பவ பகுதியில் ஆய்வு மேற்கொண்டனர். சிலாஷ் உடலை பிரேத பரிசோதனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர். இரு தனிப்படைகள் அமைத்து, தப்பியோடியவர்களை தேடி வருகின்றனர்.