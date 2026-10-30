போலீஸ் செய்திகள்: கோயம்புத்தூர்

ADDED : அக் 29, 2026 03:48 AM
புகையிலை பொருள் பறிமுதல்
ஆனைமலை இன்ஸ்பெக்டர் சத்தியசீலன், எஸ்.ஐ., ஸ்டீபன் மற்றும் போலீசார், காளியாபுரம் பிரிவு அருகே, வீட்டில் ஆய்வு செய்து தடை செய்யப்பட்ட புகையிலை பொருட்கள் இருப்பதை கண்டறிந்தனர். வீட்டில், புகையிலை பொருட்களை விற்பனைக்காக பதுக்கி வைத்து இருந்த, காளியாபுரம் பிரிவை சேர்ந்த லிங்கராஜ்,36, என்பவரை கைது செய்த போலீசார், வீட்டில் இருந்து, 113 கிலோ புகையிலை பொருட்களை பறிமுதல் செய்தனர்.
மொபைல் திருடியவர் கைது
உடுமலை பஸ் ஸ்டாண்டில், வாகத்தொழுவைச்சேர்ந்த கல்லுாரி மாணவரிடம், மொபைல் போனை திருடிய, திருப்பூர், மங்கலத்தை சேர்ந்த முகமது ஆதீஸ்,25, என்பவரை உடுமலை போலீசார் கைது செய்து சிறையில் அடைத்தனர்.
போக்சோவில் ஒருவர் கைது
மடத்துக்குளம், ருத்திராபாளையத்தை சேர்ந்த, செல்வராஜ்,48. இவர், தெருவில் விளையாடிக்கொண்டிருந்த சிறுமிகளுக்கு திண்பண்டம் வாங்கி தருவதாக கூறி, தனது வீட்டிற்கு அழைத்துச்சென்று, சிறுமிகளிடம் தகாத முறையில் நடந்து கொண்டுள்ளார்.
இது குறித்து போலீசார் போக்சோ பிரிவின் கீழ், வழக்கு பதிவு செய்து, செல்வராஜை கைது செய்து சிறையில் அடைத்தனர்.
ஆம்னி வேன் திருடியவர் கைது
உடுமலை சங்கர் நகரைச்சேர்ந்தவர் மனோபாலன்,32. அவரது வீட்டின் அருகில் ஆம்னி வேனை நிறுத்தியிருந்தார். அதனை மர்ம நபர்கள் திருடிச்சென்ற நிலையில், உடுமலை போலீசார் வழக்குப்பதிவு செய்து விசாரித்து வந்தனர். திருடப்பட்ட ஆம்னி வேனை, ஆன்–லைன் வாயிலாக விற்பனை செய்ய முயற்சித்த போது, பொள்ளாச்சி சென்ற போலீசார், ஆம்னி வேனை திருடிய, கேரளம் மாநிலம், கண்ணுார், அரியகான்ஸ் வயலைச்சேர்ந்த, பாரஸ்,40, என்பவரை கைது செய்து, வேனை மீட்டனர்.