போலீஸ் ஸ்டேஷன் முற்றுகை கள் வழக்குப்பதிவால் ஆவேசம்
போலீஸ் ஸ்டேஷன் முற்றுகை கள் வழக்குப்பதிவால் ஆவேசம்
UPDATED : அக் 28, 2026 07:21 PM
ADDED : அக் 28, 2026 07:16 PM
பொள்ளாச்சி: பொள்ளாச்சி மகாலிங்கபுரம் ஸ்டேஷனை, உழவர் உரிமை சங்க விவசாயிகள் முற்றுகையிட்டு போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.
பொள்ளாச்சி அருகே, புளியம்பட்டியை சேர்ந்த விவசாயிகள் சுந்தர்ராஜ்,54, உதயகுமார்,50, ஆகியோர் தென்னந்தோப்பில் கள் இறக்கி விபற்பனை செய்ததாக கூறப்படுகிறது. இது குறித்து வழக்குப்பதிவு செய்த மகாலிங்கபுரம் போலீசார், இருவரையும் கைது செய்து ஸ்டேஷனுக்கு அழைத்து வந்து, ஜாமினில் விடுவித்தனர்.
தகவல் அறிந்த, உழவர் உரிமை சங்க விவசாயிகள், மகாலிங்கபுரம் போலீஸ் ஸ்டேஷனை முற்றுகையிட்டு போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.
சங்க நிர்வாகி முருகானந்த கிருஷ்ணன் கூறியதாவது:
தென்னை மரங்கள் பல்வேறு நோய் தாக்குதல், தண்ணீர் பற்றாக்குறை போன்ற பிரச்னைகளால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளன. விவசாயிகள் வாழ்வாதாரத்தை பாதுகாக்க, தென்னை மரத்தில் இருந்து கள் இறக்கி விற்பனை செய்கின்றனர். அவர்கள் மீது போலீசார் தொடர்ந்து வழக்குப்பதிவு செய்கின்றனர்.
புளியம்பட்டியை சேர்ந்த இரண்டு விவசாயிகளை அழைத்து வந்து சரித்திர பதிவேடு குற்றவாளிகள் பதிவேட்டில் பதிவு செய்துள்ளனர். போலீசாரின் இந்த நடவடிக்கையை கண்டித்து போலீஸ் ஸ்டேஷனை முற்றுகையிட்டுள்ளோம். இதற்குரிய தீர்வு காணும் வரை கலைந்து செல்ல மாட்டோம்.
இவ்வாறு, கூறினர்.
இதையடுத்து, போலீசார் சமரச பேச்சு நடத்தி, இதுபோன்று பிரச்னைகள் வராமல் இருக்க நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என தெரிவித்ததையடுத்து, போராட்டத்தை கைவிட்டு விவசாயிகள் கலைந்து சென்றனர்.